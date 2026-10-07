Umrla glumačka ikona koja je osvojila Oscara već za svoju prvu filmsku ulogu

Credit Mark RALSTON / AFP

Eva Marie Saint, glumica koja je ostvarila neke od najzapaženijih filmskih uloga 1950-ih, uz Marlona Branda u filmu "Na dokovima New Yorka" i uz Caryja Granta u Hitchcockovu klasiku "Sjever-sjeverozapad", umrla je u 102. godini.

Podijeli

Oglas

Umrla je prirodnom smrću u svom domu u Los Angelesu, priopćio je njezin glasnogovornik.

Osvojila je Oscara već za svoju prvu filmsku ulogu Edie Doyle u "Na dokovima New Yorka" iz 1954. godine. Saint je u to vrijeme imala 30 godina, no glumila je učenicu.

Film o korupciji osvojio je osam Oscara, uključujući nagrade za najbolji film i najboljeg redatelja, pri čemu je Brando osvojio nagradu za najboljeg glumca, a Saint za najbolju sporednu glumicu.

Pet godina poslije, Saint je glumila špijunku Eve Kendall u Hitchcockovu "Sjeveru-sjeverozapadu", uz Caryja Granta.

Film o zamjeni identiteta dobio je tri nominacije za Oscara i danas se, kao i "Na dokovima New Yorka", smatra jednim od najboljih filmova svih vremena.

Saint je surađivala s nizom slavnih redatelja i zvijezda. Glumila je u dvadesetak filmova, no mnoge je uloge odbila kako bi više vremena posvetila obitelji.

Karijeru je počela na televiziji, kojoj se i kasnije često vraćala te je 1990. osvojila Emmy za ulogu u drami "People Like Us".

Filmske uloge prihvaćala je i u svojim osamdesetima, a među njima i u filmu "Povratak Supermana" iz 2006.

Saint je rođena 4. srpnja 1924. u New Jerseyju. Godine 1951. udala se za televizijskog redatelja Jeffreyja Haydena, s kojim je ostala u braku do njegove smrti 2016. Imali su dvoje djece.