Zanimljive činjenice o poznatim glumcima koje niste znali

Varate se ako mislite da znate sve o poznatim osobama iako svaki dan čitate vijesti o njima. Možda ćete ponekad pomisliti da su njihovi životi mnogo drugačiji i glamurozniji od života prosječne osobe, ali oni su samo ljudska bića i neke stvari o njima mogle bi vas iznenaditi.

Otac Terrencea Howarda ubio je čovjeka pred njegovim očima

Kao dijete, glumac Terrence Howard vidio je svog oca kako nožem ubija čovjeka dok su bili u redu za fotografiju s Djedom Božićnjakom u robnoj kući, piše City Magazine. Terence je rekao da je muškarac, koji je također bio tamo sa svojom obitelji, dao rasistički komentar njegovom ocu Tyroneu. Tyrone je uhićen i na sudu je tvrdio da se radilo o samoobrani, ali je na kraju osuđen za ubojstvo iz nehata i proveo je jedanaest mjeseci u zatvoru.

Majka glumice Leighton Meester rodila ju je dok je služila kaznu u zatvoru

Leighton Meester jednom je rekla da je rođena u zatvoru. Naime, njezina je majka služila kaznu jer je pomogla u krijumčarenju 544 kilograma marihuane s Jamajke. Meester je kasnije objasnila da ju je majka rodila u bolnici prije povratka u zatvor. Glumičina teta, koja je uhićena s majkom, zapravo je pobjegla iz zatvora i postala prva žena na popisu 15 najtraženijih kriminalaca u SAD-u.

Angelina Jolie unajmila je ubojicu da je ubije

Kada je Angelina Jolie imala 22 godine, unajmila je ubojicu da je ubije. Bila je sklona samoubojstvu, ali se brinula da će ljudi u njezinom životu kriviti sebe ako počini samoubojstvo. Ubojicu je pronašla u New Yorku, što joj nije bilo teško, ali ju je na kraju odgovorio.

“Bio je pristojna osoba i rekao mi je da razmislim o tome i da ga nazovem za dva mjeseca. Nešto se promijenilo u mom životu i krenula sam dalje”, rekla je glumica.

Julia Roberts doista je odbjegla nevjesta

Julia Roberts, koja je glumila u filmu “Odbjegla nevjesta”, doista je bila odbjegla nevjesta. Godine 1991., nekoliko dana prije nego što se trebala udati za Kiefera Sutherlanda, Roberts je otkazala vjenčanje. Na dan kada se trebala udati, otišla je na spoj s Jasonom Patrickom, koji je bio prijatelj sa Sutherlandom, a potom je s njim pobjegla u Irsku.

Brad Pitt na putovanja nosi svoju WC dasku

Brad Pitt na putovanja nosi svoju WC dasku. Nosi ju u hotele i nepoznate kuće jer mu je odvratno biti u tuđem WC-u jer ne zna tko ga je koristio prije njega.

George Clooney je spavao u krevetu sa svinjom

George Clooney je za kućnog ljubimca imao svinju od 133 kilograma. Životinja se zvala Max i spavala je s njim u njegovom krevetu. Kupio je svinju za svoju djevojku, Kelly Preston, a zatim ju je zadržao nakon što su prekinuli. Clooney je bio jako vezan za svinju i jednom se našalio da bi je oženio ako stane u vjenčanicu. Jednom mu je Max spasio život prije potresa: “Prije tri minute Max me probudio i nastavio gurati kao da me želi upozoriti.” Eto koliko je on pametan”, prisjetio se Clooney.

