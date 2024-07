Svi činimo istu grešku s klimama u stanu: Znate li koliko vam struje one zapravo troše?

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Ljeti se mnoga područja moraju oslanjati na klima uređaje kako bi preživjela intenzivnu vrućinu i vjerojatno se pitate koliko električne energije se troši samo na to.

Također, dobro je znati je li jeftinije uključiti ili isključiti jedinicu kada nitko nije kod kuće. Upotreba klima uređaja ovisi o veličini vaše jedinice. Međutim, općenito govoreći, centralni klima uređaj će trošiti između 3000 i 3500 vata na sat. Dok prozorske jedinice troše između 900 i 1440 vata na sat, prijenosne jedinice troše između 2900 i 4100 vata, piše TCL, prenosi Večernji list.

Izračunavanje vaše prosječne mjesečne potrošnje energije najlakši je način da odredite koliko energije troši vaš klima uređaj. Možete provjeriti svoj račun za električnu energiju, koji će sadržavati informacije o tome koliko ste jedinica električne energije potrošili taj mjesec i koliko te jedinice koštaju.

Mnogi se ljudi pitaju je li energetski učinkovitije držati klima uređaj uključenim cijelo vrijeme ili samo kada je to potrebno i na ovom pitanju čine grešku. Sve ovisi o vanjskoj i unutrašnjoj temperaturi. Ako u svom domu održavate stalnu temperaturu, jeftinije je isključiti klima uređaj kada vam nije potreban. Međutim, ako imate česte oscilacije temperatura tijekom dana i noći, možda je bolje da klima uređaj ostane uključen kako bi vaš dom uvijek bio ugodan.

Kako trošiti manje energije?

Što više puta uključite svoj klima uređaj u danu, to će on više električne energije potrošiti. No, postoji nekoliko različitih načina na koje možete smanjiti potrošnju energije klima uređaja:

Uključite ga izvan sati najvećeg opterećenja.

Postavite sjenila ili zastore preko prozora koji imaju izravnu sunčevu svjetlost od izlaska sunca do sredine poslijepodneva tijekom ljetnih mjeseci – i od kasnog poslijepodneva do zalaska sunca tijekom zimskih mjeseci.

Navucite zavjese i rolete tijekom dana kada nema nikoga u prostoriji koju treba rashladiti ili zagrijati.

Instalirajte solarne ploče na svoj krov za proizvodnju električne energije za svoju kuću, što može pomoći u smanjenju potrošnje.

Instalirajte pametni termostat koji s vremenom uči kako štedjeti energiju za svoje korisnike, tako da će se automatski prilagođavati prema vremenu vani i kada su ljudi kod kuće ili izvan kuće. Također omogućuje korisnicima da daljinski upravljaju svojim klimatizacijskim sustavom sa svojih pametnih telefona i tableta. Ovo je posebno korisno ako imate kuću za odmor u kojoj nitko ne živi veći dio godine, ali ipak želite da se povremeno ohladi prije nego što se vratite.

Upotrijebite stropne ventilatore za cirkuliranje hladnog zraka kroz vaš dom umjesto pokretanja središnje klimatizacijske jedinice za svaku pojedinačnu sobu u kući ili stanu s mnogo soba.

Koristite ECO način rada – Način rada Econ, također poznat kao način rada za uštedu energije, postavka je koja funkcionira slično centralnom klimatizacijskom uređaju. Ovaj način rada koristi manji kapacitet kompresora te stoga i manje energije od normalnog načina rada.

