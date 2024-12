Zašto se javlja jutarnji umor i kada je vrijeme za posjet liječniku?

Podijeli :

Umor je prirodna reakcija našeg tijela koje signalizira da mu je potreban odmor i san. Normalno, ovaj je osjećaj osobito izražen nakon intenzivnog dana.

No, ako smo imali dobar i kvalitetan san, drugi dan tijelo bi trebalo biti obnovljeno i spremno za nove izazove. Međutim, ako to nije tako, ako se nakon prospavane noći i dalje osjećate umorno, to može biti simptom nekoliko zdravstvenih stanja.

Jutarnji umor

Jedan od uzroka jutarnjeg umora bi prema stručnjacima britanske organizacije Cancer Research, mogao biti razvoj raka u tijelu. Osim toga, on može biti čest simptom i kod pacijenata koji su na kemoterapiji. Osim toga, kronični umor može upućivati i na druge česte bolesti poput:

Apneja

Ozbiljan poremećaj spavanja koji uzrokuje povremene stanke u disanju. Neki od simptoma mogu biti hrkanje, hvatanje zraka, buđenje sa suhim ustima, osjećaj glavobolje nakon spavanja i osjećaj umora nakon dugog sna.

Anemija

Anemija mogu uzrokovati osjećaj iscrpljenosti i umora te pretjeranog umora tijekom jutarnjeg buđenja. Na ovo stanje dobro je posumnjati u slučajevima slabosti, hladnih ruku i nogu, bljedunjave kože, vrtoglavica ili otežanog disanja.

Anksioznost

Mentalno stanje koje značajno može utjecati na umor osobe već pri buđenju.

Stanju umora doprinose i druge bolesti uključujući dijabetes, bolesti štitnjače, lupus, reumatoidni artritis, multipla skleroza, sindrom nemirnih nogu, visoki krvni tlak i bolesti srca.

Dodatni simptomi

Osim toga kod jutarnjeg umora nisu neuobičajeni simptomi poput glavobolja, vrtoglavica, problemi s koncentracijom, razmišljanjem i donošenjem odluka, poremećaji govora, razdražljivost i tjeskoba. Ako se pronalazite u nečem od navedenog i ako ti simptomi ne prolaze, već štoviše, otežavaju vam svakodnevno funkcioniranje, svakako konzultirajte liječnika koji će napraviti za to adekvatnu obradu.

Što možete napraviti?

Dobar san podrazumijeva nekoliko ključnih koraka:

Tijekom dana boravite na otvorenom

Pazite na prehranu, a posebno izbjegavajte teške obroke, kofein i alkohol prije spavanja.

Izbjegavajte alkohol prije spavanja

u dnevnu rutinu uvrstite meditaciju i tehniku dubokog disanja

u dnevnu rutinu uvrstite meditaciju i tehniku dubokog disanja Stvorite opuštajuću atmosferu u sobi – neka bude prozračna i zatamnjena

Izbjegavajte ekrane – isključite uređaje barem sat vremena prije spavanja

Uložite u kvalitetan madrac i jastuke.

