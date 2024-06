Važne obavijesti prije Eura. Ako putujete u Njemačku, ovo su aplikacije koje trebate instalirati

Podijeli :

Otkad je prvi put objavljeno da će se Europsko nogometno prvenstvo igrati u Njemačkoj, bilo je jasno da će mnogi Hrvati planirati godišnji u to vrijeme i pokušati se domoći dragocjenih ulaznica za utakmice Vatrenih. Oni koji su uspjeli nabaviti karte već se spremaju na put jer Hrvatska igra za dva dana, a brojni navijači koji nisu uspjeli kupiti kartu ipak će se zaputiti u Njemačku kako bi osjetili atmosferu, a možda i pronašli neki način da se ipak domognu karte.

Za sve one koji idu na Europsko prvenstveno, bilo kao gledatelji ili samo kako bi se družili i veselili po ulicama njemačkih gradova te, nadamo se, slavili pobjede reprezentacije, Zimo.hr je objavio popis nekih korisnih aplikacije za koje bi bilo zgodno da ih imaju na svojim telefonima, jer će im sigurno pomoći u snalaženju, bilo s kartama, smještajem ili prijevozom.

Za većinu najvažnija aplikacija, čak i za sve one koji ne idu u Njemačku, a pratit će Euro, jest službena aplikacija UEFA-e za ovo prvenstvo. Službena aplikacija donosi sve što trebate znati o prvenstvenu, stadionima, utakmica i momčadima, sve rezultate i posljednje novosti, a među inim uključuje i obavijesti koje vam šalje na telefon kada se objave postave za utakmice, kada utakmice počnu te, naravno, kada padnu golovi. Za one koji se u to vrijeme nalaze u Njemačkoj aplikacija ima i neke posebne pogodnosti, poput Fan Passa s kojim oni s kartama za utakmice imaju popuste na putovanja, tu se nalaze i informacije o gradovima domaćinima prvenstva, kao i lokacije zona navijanja i gledanja utakmica itd.

Posebna aplikacija za karte

Za one koji imaju karte svakako se preporučuje preuzimanje posebne aplikacije UEFA Mobile Tickets preko koje se karte mogu preuzeti na uređaje, ali i transferirati drugima e-mailom. Sve što vam treba je unutar aplikacije, a vi se samo morati pobrinuti za jedno – da vam baterija na telefonu bude puna.

Za slučaj da samo želite pratiti rezultate utakmica i strijelce, bilo uživo ili naknadno, na mreži su dostupna brojna različita rješenja. Kao neke od poznatijih i popularnijih aplikacija tu su LiveScore i Sofascore, koje su samo za praćenje rezultata i osnovne obavijesti i više nego dovoljne.

Osim informacija o utakmicama, za sve putnike važne su i informacije o prijevozu, smještaju i vremenu. Iako je jasno kako je većina ljudi rezervirala svoj smještaj na vrijeme, oni last minute putnici traže i takav smještaj. S obzirom na to da je potražnja za hotelima i apartmanima velika, sreću sa smještajem najbolje je potražiti na najpopularnijim platformama poput Bookinga i Airbnba.

Kako biste što bolje isplanirali putovanje i aktivnosti, važno je biti spreman i na sve vremenske nepogode. Svi pametni telefoni ionako već dolaze s instaliranim aplikacijama za vremensku prognozu, no nije naodmet instalirati i neke dodatne aplikacije, kao što je AccuWeather.

Za posjetitelje Eura 2024 dostupan je i poseban Interrail Pass, o čemu više možete pročitati ovdje, a savjetuje se i preuzimanje službene aplikacije njemačkih željeznica jer će mnogima glavno sredstvo prijevoza između gradova tijekom druge polovice lipnja i prve srpnja biti upravo vlakovi. No kako Njemačka nije daleko, dio Hrvata sigurno će na prvenstvo krenuti vlastitim prijevozom ili će na licu mjesta iznajmiti automobile. U tom slučaju svakako se preporučuje aplikacija Waze, koja osim navigacije donosi i obavijesti o stanju na cestama u stvarnom vremenu, što će biti od velike koristi jer se mogu očekivati velike gužve.

Kako mnogi ne znaju njemački jezik, za što lakše snalaženje i sporazumijevanje se možete poslužiti Googleom, odnosno njihovom aplikacijom za prevođenje.

