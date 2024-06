VIDEO / Nesvakidašnje snimke iz susjedstva, izdano i upozorenje zbog superćelijskih nepogoda

Podijeli :

Snaža tuča pogodila je dijelove Srbije u četvrtak u poslijepodnevnim satima.

Jako nevrijeme praćeno snažnom tučom pogodilo je popodne Gornji Milanovac u Srbiji.

Snimci i prizori s ulica Gornjeg Milanovca su nesvakidašnji.

Tuča je pogodila i sela u okolici Milanovca, ali i neka sela na području općine Čačak.

Upozorenje na superćelije

Istovremeno, Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je novo hitno upozorenje zbog superćelijskih nepogoda.

“Superćelijske nepogode s jakim plјuskovima, grmlјavinom, tučom i jakim vjetrom s područja Kocelјeva – Obrenovac – Sopot preko sjevera Šumadije i Smedereva u narednom satu premještat će se k južnom Banatu i Braničevskom okrugu”, izvijestio je RHMZ.

Stižu vrućine, ali i nevremena. “Među dvije smo zračne mase, moguće su superćelije”

Klimatolog Vladimir Đurđević za novu.rs pojasnio je što je točno superćelijska oluja. “Superćelijska oluja je tip olujnog sustava za koji je karakteristično da tzv. uzlazna struja u oluji ima vrtložnu komponentu kretanja. Kod olujnih oblaka koji nisu superćelijski vlažni prizemni zrak se podiže pravolinijski u vertikalnom pravcu i tijekom podizanja dolazi do kondenzacije i formiranja padalina koje se na kraju izluče iz oblaka u vidu kiše ili tuče.

U slučaju superćelijskih oluja zrak se podiže po spiralnoj putanji, kao po nekim zamišljenim spiralnim pokretnim stepenicama.”

To može rezultirati obilnijim padalina koje duže traju ili se mogu javiti jači vjetrovi, pojasnio je.

“Razlog je to što je snaga same oluje izravno proporcionalna količini vlage koja sudjeluje u njenom formiranju. Vrtložna komponenta kretanja u uzlaznoj struji zraka je i razlog zašto veoma često u specifičnom dijelu superćelijske oluje dolazi do pojave tornada. Štoviše, postojanje tornada u jednom dijelu superćelijske oluje je skoro pa preduvjet da znamo je li neka oluja superćelijska ili se radi o standardnom olujnom oblaku”, istaknuo je ovaj klimatolog.

