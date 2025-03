Peking upozorio kineske AI stručnjake da ne putuju u SAD

Podijeli :

Kineske vlasti upozorile su poduzetnike i istraživače iz sfere umjetne inteligencije da izbjegavaju putovanje u Sjedinjene Države, prenosi u petak Wall Street Journal pozivajući se na anonimne izvore.

Vlasti su zabrinute da bi odlazak kineskih stručnjaka za AI u inozemstvo moglo ugroziti povjerljive informacije o napretku zemlje na polju te tehnologije, piše WSJ. Vlasti strahuju i da bi direktori AI tvrtki mogli biti pritvoreni i korišteni kao ‘žetoni’ u pregovorima SAD-a i Kine. Američki medij to uspoređuje s pritvaranjem direktorice Huaweija u Kanadi na zahtjev Washingtona tijekom prvog mandata Donalda Trumpa.

Direktore vodećih kineskih tvrtki u AI-ju i drugim ključnim industrijama poput robotike stoga se obeshrabruje da putuju u SAD i njegove saveznike osim ako je to apsolutno nužno, piše WSJ. One koji se na to ipak odluče upućuje se da izvijeste o svojim planovima prije odlaska te da pri povratku obavijeste vlasti o tome što su radili i s kim su se sastajali.

Liang Wenfeng, čelnik kineskog startupa DeepSeek u veljači je odbio poziv da sudjeluje na skupu o umjetnoj inteligenciji u Parizu, prenosi WSJ. Osnivač druge velike kineske tvrtke prošle je godine otkazao planirani posjet SAD-u nakon uputa Pekinga, otkriva WSJ. SAD i Kina veliki su suparnici na području AI-ja. DeepSeek je nedavno lansirao modele za koje tvrdi da su sa značajno manjim investicijama prestigli američke predvodnike poput OpenAI-ja i Googlea.

Kineski predsjednik Xi Jinping u veljači je održao neuobičajen susret s nekim od najvećih imena iz tog sektora, pozivajući ih da „pokažu svoj talent” i vjeruju u snagu kineskog modela i tržišta.

