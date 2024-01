Podijeli :

Jedna opcija na WhatsAppu bi se uskoro mogla početi naplaćivati, i to zbog promjene koju je najavio Google koji čak nije ni vlasnik WhatsAppa. Da biste to izbjegli, potrebno je napraviti jednu važnu promjenu.

WhatsApp je besplatan za korištenje, što je djelomično razlog zašto je ovo jedna od najpopularnijih aplikacija za dopisivanje. Proteklih godina korisnici Android verzije WhatsAppa uživali su u potpuno besplatnom korištenju, čak i kada je riječ o sigurnosnim kopijama u oblaku svih njihovih razgovora.

Sigurnosne kopije su važne za ažuriranje kako biste mogli vratiti sve svoje razgovore ako izgubite telefon ili ako kupite novi mobitel. Svoje razgovore možete kopirati na Androidu tako da povežete Google račun s aplikacijom WhatsApp.

Dosad se, prilikom backupiranja takvog sadržaja, on nije računao kao dio osnovnog Googleova plana koji uključuje besplatnih 15 GB na koje je moguće pohraniti sadržaj s mailova, dokumenata i fotografija. No, od početka 2024. to se mijenja.

“Ako aktivirate stvaranje sigurnosne kopije WhatsAppa na Androidu, dostupan je osobni Googleov račun s 15 GB besplatnog prostora – tri puta više u odnosu na većinu mobilnih platformi, a koji se dijeli s Diskom, Gmailom i fotografijama”, objasnili su iz Googlea.

Dakle, kako pojašnjava express.co.uk, ako vam je potrebno više od 15 GB, morat ćete platiti za više prostora za pohranu. No, ovu potencijalnu novu naplatu možete zaobići brisanjem velikih datoteka spremljenih na vašem Google računu kako biste oslobodili dovoljno prostora za sigurnosno kopiranje svoje WhatsApp povijesti. To se odnosi na neke velike fotografije i video datoteke na Google disku koje vam možda više ne trebaju, a koje možete obrisati kako biste dobili više slobodnog prostora.

