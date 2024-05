Simptomi srčanog zastoja 24 sata prije nego što se dogodi razlikuju se za muškarce i žene

Podijeli :

Pexels

Smrtonosna srčana oboljenja mogu se pojaviti s upozoravajućim simptomima čak 24 sata prije nego što dođe do srčanog zastoja, otkrila je nedavna studija.

Međutim, znakovi se mogu razlikovati između muškaraca i žena. Srčani zastoj, karakteriziran naglim prekidom otkucaja srca, ubija 90 posto svih ljudi koje pogodi izvan bolničkog okruženja. Stoga postoji hitna potreba da se poboljša predviđanje i intervencija. Povećana svijest javnosti o navedenim simptomima može inicirati brzu konzultaciju u bolnici.

Jeftina namirnica koju svi imamo u kući usporava starenje i smanjuje rizik od srčanih bolesti Mnogi muškarci koji su doživjeli srčani udar imali su rane znakove upozorenja u spavaćoj sobi

Prema novim otkrićima Instituta za srce Smidt smještenog u okviru Medicinskog centra Cedars-Sinai u SAD-u, žene će vjerojatno imati iskusiti otežano disanje tijekom prethodnog dana, dok muškarci mogu patiti od bolova u prsima. Palpitacije, napadaji i manifestacije slične gripi pogađale su manje podskupine oba spola, piše Mirror.

Dr. Sumeet Chugh, stručnjak za iznenadni srčani zastoj i viši autor studije, izjavio je: “Iskorištavanje simptoma upozorenja za izvođenje učinkovite trijaže za one koji trebaju nazvati hitnu pomoć moglo bi dovesti do rane intervencije i prevencije neizbježne smrti. Naši bi rezultati mogli dovesti do nove paradigme za prevenciju iznenadne srčane smrti.”

Revolucionarna studija objavljena u časopisu Lancet Digital Health otkriva da je 50 posto ljudi koji su doživjeli iznenadni srčani zastoj iskusilo značajan znak upozorenja unutar 24 sata prije nego što im je srce stalo, prenosi Bristol Live. Žene su češće prijavljivale poteškoće s disanjem, dok su muškarci često osjećali bol u prsima kao preteču događaja.

Istraživanje je koristilo podatke iz dviju velikih studija: Studije predviđanja iznenadne smrti u multietničkim zajednicama (PRESTO) koja je u tijeku u okrugu Ventura, Kalifornija, i Studije iznenadne neočekivane smrti u Oregonu (SUDS), sa sjedištem u Portlandu, Oregon.

Tim je promatrao učestalost specifičnih simptoma i njihovih kombinacija prije iznenadnog srčanog zastoja, uspoređujući svoje nalaze s kontrolnim skupinama koje su također primile hitnu medicinsku pomoć. Dr. Eduardo Marban, suradnik studije, istaknuo je njen značaj: “Ovo je prva studija u zajednici koja je procijenila povezanost upozoravajućih simptoma ili skupova simptoma s neizbježnim iznenadnim srčanim zastojem koristeći usporednu skupinu sa simptomima dokumentiranim u hitnoj medicinskoj pomoći zabilježeno kao dio rutinske hitne pomoći.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Četiri fraze koje izgovaraju osobe s niskom emocionalnom inteligencijom Do Mercedesa za već od 250 eura: Porezna rasprodaje automobile, provjerili smo što se nudi