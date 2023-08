Maštate o glazbenoj karijeri, a ne znate svirati? Meta ima rješenje

Jedan od izazova kod AI alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji leži u pitanju podataka. Konkretno, dolazi do razmatranja je li treniranje AI-a na autorski zaštićenom sadržaju kršenje tih autorskih prava. To bi moglo dovesti do konflikata između glazbene industrije i tehnoloških tvrtki koje razvijaju AI alate.

Meta, pod vodstvom Marka Zuckerberga, predstavila je novi alat za generiranje glazbe nazvan AudioCraft. No, čini se da Zuckerberg neće imati problema s pitanjima autorskih prava. Alat je oblikovan za stvaranje glazbe iz tekstualnih upita i treniran je na 20 tisuća sati glazbe koja je pod vlasništvom Meta ili je licencirana upravo za tu svrhu. Korištenje ovog Metinog alata za stvaranje glazbe je izuzetno intuitivno. Dovoljno je unijeti opis željenog glazbenog stila i umjetna inteligencija će brzo generirati rezultate. Primjeri koji su podijeljeni na Metinom blogu ukazuju na to da je glazba koja proizlazi iz tekstualnih opisa prilično uvjerljiva.

AudioCraft se sastoji od tri modela – MusicGen, AudioGen i EnCodec. U Meti su istaknuli da će ovi open source modeli biti dostupni svim istraživačima i korisnicima koji su zainteresirani za treniranje vlastitih podataka. Ovim potezom, korisnici imaju mogućnost doprinosa napretku polja AI generirane glazbe.

Naravno, Meta nije pionirska tvrtka u predstavljanju ovakvog alata. Već 2020. godine, OpenAI je lansirao Jukebox, dok je početkom te godine Google predstavio MusicLM. Prošle godine je korištenjem baze podataka Stable Diffusiona predstavljena platforma Riffusion, koja također omogućuje pretvaranje tekstualnih upita u glazbu.

