Važna obavijest: Netflix uskoro neće raditi na ovim uređajima

Aplikacija Netflix trebala bi nestati sa 60 televizora do kraja mjeseca, čak i ako daljinski upravljač ima tipku za Netflix.

Zbog tehničkih ograničenja, deseci televizora označeni su kao “prestari” da bi se aplikacija više mogla koristiti. Televizori su stari otprilike jedno desetljeće.

To se uglavnom odnosi na modele Sony TV-a, međutim, to utjecati će i na neke modele Apple TV-a, piše The Sun.

Sony je u izjavi rekao da će Netflix biti uklonjen iz izbornika aplikacija tih starijih modela. U poruci na zaslonu pretplatnicima stoji: “Nažalost, Netflix više neće biti dostupan na ovom uređaju nakon [primjenjivog datuma]. Posjetite netflix.com/compatibledevices da vidite popis podržanih uređaja.”

Televizori na kojima neće raditi Netflix

Od 23. srpnja aplikacija Netflix ukinut će podršku za 16 modela Sony TV-a, uključujući:

KDL-60W610B

KDL-60W630B

KDL-55X830B

KDL-65X830B

KDL-70X830B

XBR-55X800B

XBR-65X800B

XBR-49X850B

XBR-55X850B

XBR-65X850B

XBR-70X850B

XBR-55X900B

XBR-65X900B

XBR-79X900B

XBR-65X950B

XBR-85X950B.

Zatim će 24. srpnja aplikacija prestati raditi na još 42 modela Sony TV-a, uključujući:

Serija S9

KD-65S9005B

KD-75S9005B

Serija W5

KDL-48W585B

Serija W6

KDL-40W605B

KDL-48W605B

KDL-60W605B

Serija W7

KDL-32W705B

KDL-32W706B

KDL-42W705B

KDL-42W706B

KDL-50W705B

KDL-50W706B

Serija W70

KDL-32W705C

KDL-40W705C

KDL-48W705C

Serija W8

KDL-42W805B

KDL-42W815B

KDL-42W817B

KDL-42W828B

KDL-42W829B

KDL-50W805B

KDL-50W815B

KDL-50W817B

KDL-50W828B

KDL-50W829B

KDL-55W805B

KDL-55W815B

KDL-55W817B

KDL-55W828B

KDL-55W829B

Serija W85

KDL-60W855B

Serija W95

KDL-55W955B

KDL-65W955B

Serija X85

KD-49X8505B

KD-55X8505B

KD-65X8505B

KD-70X8505B

Serija X9

KD-55X9005B

KD-65X9005B

KD-79X9005B

Serija X95

KD-65X9505B

KD-85X9505B.

Netflix će 31. srpnja također navodno povući svoju aplikaciju s druge i treće generacije Apple TV-a.

