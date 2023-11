Ovo su četiri jednostavna načina kako ukloniti suvišne aplikacije s Androida

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Naši uređaji s operativnim sustavom Android ne raspolažu ograničenom količinom memorije za pohranu. Stoga prije ili kasnije dođe vrijeme za veliko čišćenje.

S više od tri i pol milijuna aplikacija Googleova trgovina Play najveća je trgovina aplikacijama za mobilne uređaje na svijetu.

Uz takvo obilje sadržaja nije teško zaigrati se, pa preko svake mjere nakrcati pametni telefon ili tablet računalo aplikacijama koje nam nisu nužno potrebne.

Koliko često biste trebali kupovati novi Android?

Ali, naši uređaji ne raspolažu ograničenom količinom memorije za pohranu. Stoga prije ili kasnije dođe vrijeme za veliko čišćenje.

Pokazat ćemo vam četiri načina kako ukloniti aplikacije s uređaja s operativnim sustavom Android.

Deinstaliranje aplikacije iz postavki (Settings)

Možete deinstalirati gotovo sve aplikacije sa svog telefona u aplikaciji Settings.

Kako biste to učinili, otvorite Settings pa kucnite Apps i zatim See all apps. Potražite aplikaciju koju želite ukloniti.

Kad je nađete, kucnite je i zatim kucnite Uninstall pa OK. Ponovite postupak za bilo koju aplikaciju koju želite ukloniti.

Deinstaliranje aplikacije iz trgovine Play

Postoje dva načina za deinstaliranje aplikacija iz trgovine Play.

1) Otvorite Play, a zatim potražite aplikaciju koju želite ukloniti. Kucnite je i potom kucnite Uninstall.

Imate Android? Iz WhatsAppa se oglasili o prisluškivanju

2) Otvorite Play, kucnite svoju profilnu sliku, i potom Manage apps & device te karticu Manage.

Pojavit će se popis aplikacija instaliranih na vašem telefonu, koje možete sortirati prema nedavno ažuriranim, nazivu, najčešće korištenim, najmanje korištenim ili veličini.

Kucnite potvrdni okvir pokraj aplikacije koju želite ukloniti. Pri vrhu desno pojavit će se sličica kante za smeće. Kucnite je kako biste deinstalirali aplikaciju.

Ovaj je način uklanjanja koristan jer se možete riješiti više aplikacija odjednom. Pripazite da greškom ne uklonite neku koja vam je potrebna.

Deinstaliranje aplikacije s početnog zaslona ili ladice s aplikacijama

Na početnom zaslonu ili u ladici s aplikacijama pronađite aplikaciju koju želite ukloniti i dugo pritisnite njenu sličicu.

Pojavit će se opcije ili za uklanjanje aplikacije s početnog zaslona ili ladice s aplikacijama, ili za deinstalaciju. Povucite sličicu aplikacije do opcije Uninstall, zatim kucnite OK.

Ako imate Samsungov telefon, ovaj postupak bi mogao izgledati malo drugačije. Pronađite aplikaciju koju želite deinstalirati, a zatim dugo pritisnite aplikaciju.

Pojavit će se skočni izbornik s opcijom Uninstall. Kucnite je i potvrdite s OK, prenosi tportal.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.