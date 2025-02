Izbjegavajte ovu grešku: Svi su mislili da ova opcija štedi bateriju mobitela, ali zapravo je suprotno

Podijeli :

Opcija "tamni način rada" na uređajima vjerojatno će vam isprazniti bateriju brže nego standardna opcija, odnosno "svijetli način rada", pokazalo je novo istraživanje.

Svi smo dosad mislili da tamnio način rada štedi bateriju uređaja, no novo istraživanje sugerira upravo suprotno, prenosi Sun.

Ako je pozadina aplikacija i web-stranice crna umjesto bijela, potrebno je manje energije. No, studija BBC Research & Development otkrila je da je 80 posto ljudi u tom slučaju pojačavalo svjetlinu i to daleko više nego što bi to učinili s uključenim svijetlim načinom rada.

Samim time njihovi su uređaji zapravo potrošili više baterije nego što bi potrošili na svijetlom načinu rada. Vlasnici mobilnih telefona i dalje mogu koristiti ‘tamni način’ kako bi trošili manje energije, ili ako im je tako draže. No, istraživači kažu da bi trebali smanjiti svjetlinu zaslona.

Maksimalna svjetlina na vašem telefonu, prijenosnom računalu ili TV-u može zahtijevati dvostruko veću snagu od uređaja s niskom postavkom svjetline, navodi se u studiji.

