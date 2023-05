Pet lakih načina kojima možete otkriti tko vas gugla ili traži putem interneta

Podijeli :

"Saznaj tko ti gleda profil" već je desetak godina, ako ne i više, stara krilatica, odnosno navlakuša kojom zlonamjernici love korisnike Facebooka da bi im pokušali preuzeti profile te njima slati razne linkove i viruse koji najčešće rade neku štetu korisničkim računalima. Ipak, postoji nekoliko načina na koje možete bezbrižno i sigurno provjeriti tko vas pretražuje putem interneta.

Potencijalni poslodavac, bivša ljubav, zakleti neprijatelj ili daleki rođak, sasvim je svejedno, ali jedno je sigurno – u nekom trenutku neka osoba pokušat će vas pronaći putem interneta. Iako ustvari nema egzaktne metode kojom možete to provjeriti, postoji nekoliko stvari koje možete napraviti, piše tportal.

Tko vas traži na internetu?

Kako biste saznali tko vas traži putem interneta, možete iskoristiti neku od ovih metoda:

– postavite upozorenje na Googleu

– potražite spominjanje na društvenim mrežama

– postavite profil na LinkedInu

– provjerite interakciju na Facebooku

– koristite Twitter Analytics.

Tko me gugla?

Ne postoji direktan način da otkrijete jeste li bili guglani i ne možete znati koliko se puta vaše ime pojavilo u rezultatima pretraživanja. Međutim možete koristiti Googleova upozorenja (Google Alerts) kako biste pronašli barem neke odgovore.

Evo što morate napraviti:

– prijavite se na Google

– posjetite google.com/alerts

– unesite svoje ime u okvir upozorenja

– pritisnite Stvori upozorenje

– pritisnite Prikaži opcije za proširenje prikaza.

Ovdje možete postaviti koliko će često stizati upozorenja e-poštom i gdje bi trebala biti isporučena. Vidjet ćete i pregled svojih upozorenja da biste dobili ideju o tome kako će izgledati.

Kao što smo ranije i naveli, Alerts vam neće reći koliko je često guglano vaše ime. Međutim, kad god Google uoči vaše ime na nekom web odredištu (uključujući stranice s vijestima i društvene medije), poslat će vam upozorenje e-poštom.

Globalna pretraga pomoću društvenih mreža

Kao Google Alerts, ali s fokusom na društvene mreže koje bi mogle uočiti spominjanje vašeg imena, radi Mention.com.

Ovo je i web servis za obavijesti koji nudi besplatno probno razdoblje od 14 dana korištenja. Nakon što se registrirate, prijavite se i kreirajte upozorenje kad se pojavi vaše ime.

Pritisnite Početak za nastavak. Mention će započeti skeniranje izvora, uključujući blogove, forume i društvene mreže poput Facebooka i Twittera. Zadani odabir izvora skenira se na početku, ali se upozorenja mogu uređivati.

Mention sadrži oblik nadzorne ploče koja navodi sva upozorenja, a ona se prema zadanim postavkama šalju u vašu pristiglu poštu.

Koristite LinkedIn

Poslovnu društvenu LinkedIn mnogi koriste za pronalazak posla, a ako ste stvorili svoj račun na ovoj mreži, znajte da je dio vaših podataka dostupan široj javnosti.

LinkedIn će donijeti prikaze vašeg profila sa sljedećim informacijama:

– ime

– profilna slika

– poslovna uloga

– tvrtka/ime tvrtke

– vrsta veze.

žDakle, ako netko koristi LinkedIn da vas pronađe, to je vjerojatno iz razloga povezanih s poslom. S druge strane, možda biste htjeli znati tko vas konkretno traži i zašto, no za to ćete morati biti pretplaćeni na uslugu LinkedIn Premium. Za razliku od besplatne verzije, prikazat će vam tko vas je tražio, naravno pod uvjetom da je član LinkedIna.

Tko gleda moj profil na Facebooku?

Nažalost ili nasreću, ovisno kako gledate na to, nema načina da biste provjerili tko posjećuje vaš profil na Facebooku. Morat ćete se osloniti na Facebookov sustav notifikacija putem kojeg možete vidjeti je li vas netko spomenuo na ovoj mreži.

Ipak, koristite li Facebook Story, na svakoj pojedinoj od tih objava možete vidjeti tko ju je pregledao, jednako kao i tko je reagirao na neke od vaših ‘klasičnih’ objava na Facebooku.

Twitter ima dosta detaljnu analitiku

Koristite li društvenu mrežu Twitter, znajte da sadrži dosta detaljnu analitiku vezanu uz vaš profil, a naći ćete je na https://analytics.twitter.com/, naravno ako ste logirani na ovoj mreži.

Na spomenutom web odredištu možete vidjeti analitiku za svaki pojedini tvit, slike koje ste gledali ili videozapise koje ste objavili i slično.

