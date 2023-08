Popularna prevara evoluirala! Evo što se promijenilo i kako je prepoznati

Podijeli :

Vjerojatno ste nekada čuli za poznatu prevaru u kojoj se prevaranti predstavljaju kao prinčevi iz Nigerije i obećavaju potencijalnim žrtvama ogromno bogatstvo.

No, kako piše Make use of, ova popularna prevara je evoluirala kako bi moghla i dalje privlačiti žrtve. Ova vrsta prevare poznata je i pod nazivom “prevara 419” se temeljila na tome da prevaranti šalju mailove u kojima se predstavljaju kao prinčevi, najčešće iz Nigera, i traže žurnu pomoć potencijalne žrtve oko prijenosa velike količine novca, a za tu pomoć će ih potom bogato nagraditi.

Tko god je odgovorio na takav mail, nasjeo bi na prevaru i ostao bez novca. Pa iako je riječ o prevari za koju su gotovo svi čuli, prevaranti se i dalje njome služe jer je učinkovita kada se prilagodi tekućim događajima.

Što se promijenilo?

Sada, zahvaljujući političkoj situaciji u Nigeru, imamo novi zaplet. Naime, izvješća pokazuju da se ova prevara promijenila nakon puča u Nigeriji te sada prevaranti šalju mailove u kojima tvrde da su visoko rangirani vladini dužnosnici koji su zarobljeni u toj afričkoj državi te od potencijalnih žrtava traže pomoć u premiještanju svog bogatstva.

Važno upozorenje iz velike banke: U tijeku pokušaj prijevare preko SMS-a!

U jednom od takvih mailova prevarant se predstavlja kao ministar iz Nigera koji pokušava iz države maknuti 47 milijuna eura, a potencijalnoj žrtvi nudi 30 posto od toga ako uspješno obave transakciju. Mailovi su poslani s mail adrese “[email protected]”, adrese koja je povezana s domenom koja je, čini se, povezana s indijskim sveučilištem.

Osim toga, ovu prevaru možete prepoznati i po gramatičkim pogreškama, iako se i u tom dijelu prevaranti sve više oslanjaju na umjetnu inteligenciju kako bi njihove prevare izgledale uvjerljivije.

U svakom slučaju, obratite pažnju na mailove koje primat i ne nasjedajte na ponude imaginarnih prinčeva i ministara. Budite skeptični i ni otkrivajte svoje osobne podatke te ne šaljite novac nekome koga ne znate.

