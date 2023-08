Kaufland izbacio Podravkine proizvode iz trgovina

Podijeli :

Damir Spehar/PIXSELL

Kauflandov zahtjev za povoljnije uvjete, odnosno cijene, u odnosu na naše druge trgovačke partnere Podravki nije prihvatljiv, a osim toga, suprotan je i pravilima Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom - kažu iz Podravke.

Umjesto Podravkinih juha naKauflandovim policama vojvođanske od Aleve, brašno je zamijenila marka Farina, a kupci bezuspješno tragaju i za Lino ladom.

Neki trgovci su nam se i ranije žalili kako su Podravka i još neki domaći proizvođači nabili visoke cijene svojih proizvoda, kojima je teško naći opravdanja, dok su na tapetu ministra gospodarstva Davora Filipovića samo oni kao zadnja karika.

Je li Kaufland prvi koji se odlučio na tako drastičan potez, vidjet će se, no iz Kauflanda o razlozima nestašice Podravkinih proizvoda još nema odgovora, piše Večernji list..

Danica.hr navodi neslužbeni odgovor iz tog trgovačkog lanca kako su izlistali sve Podravkine proizvode sa svojih polica jer je inzistirala na visokim rabatima, a posljedično tome i većim maržama, tako da još uvijek traže zajednički jezik.

To dogodilo i prije više godina, a pregovori kako bi uskladili interese, trajali su šest mjeseci. Iz Podravke su nam danas odgovorili kako su još u travnju prekinuli isporuku proizvoda Kauflandu s obzirom da nisu uspjeli postići obostrano prihvatljiv dogovor o uvjetima suradnje.

Kauflandov zahtjev za povoljnije uvjete, odnosno cijene, u odnosu na naše druge trgovačke partnere Podravki nije prihvatljiv a, osim toga, suprotan je i pravilima Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom – kažu iz Podravke.

Dodaju kako je Podravka usprkos snažnom i kontinuiranom rastu troškova proizvodnje i sirovina minimalno povećavala cijene svojih proizvoda vodeći računa o potrošačima i negativnom utjecaju inflacije na standard građana.

Najvećim dijelom rastuće troškove amortizirali smo unutrašnjim rezervama i svim mogućim racionalizacijama u poslovanju koje kontinuirano provodimo. Pritom, naravno, vodimo računa o održivosti poslovanja i nastavljamo s ulaganjima u širenje proizvodnih i logističkih kapaciteta kojima stvaramo temelje daljnjeg rasta posebice u izvozu.

Naši su proizvodi potrošačima široko dostupni u trgovinama naših drugih trgovačkih partnera, a ostajemo naravno otvoreni i za nastavak suradnje s Kauflandom, ali uz obostrano prihvatljive uvjete – zaključili su iz Podravke.

Iako to neće zamijeniti rupu na Kauflandovim policama, otkako je na snazi zakon o maksimalno 16 radnih nedjelja i zabrana rada blagdanom, primjetno je da su neke benzinske postaje, osim kruha i ostalih svakodnevnih potrepština, ulistale i cijele police Podravkinih proizvoda, od brašna, tjestenina, graha, goveđih gulaša, Lino pahuljica, soli, dvopeka, vegete, konzervirane ribe…

No iz Podravke to danas na nisu komentirali.

