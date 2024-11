Ova tri uređaja ne biste smjeli isključivati iz struje, evo i zašto

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Crvene diode određenih uređaja koje koristimo kod kuće jasno pokazuju da koriste struju čak i nakon što su ugašeni. Stoga bi trebali pripaziti da ih ne isključite iz struje.

Ne mogu svi električni uređaji izdržati potpuno gašenje, a to može biti posljedica raznih stvari. Ponekad zbog načina na koji rade, a ponekad zbog načina na koji su programirani, piše Fenix magazin.

Važan je i redoslijed gašenja. Kako biste izbjegli oštećenje, uvijek prvo koristite prekidač, a zatim utikač, prenosi klix.

Nikada ne trebali isključiti ova tri električna uređaja.

Printer

Ako koristite “ink jet” printer, njega nije potrebno isključiti iz napajanja. No, ako se na to odlučite i i isključite ga iz utičnice a ne isključite ga s pomoću gumba za gašenje, dolazi do problema.

Kada je uključen, spreman je za ispis i ne miruje. Ako se utikač izvuče, proces se zaustavlja bez gašenja, kao što bi se dogodilo s normalnim gašenjem. Ovo je slično resetiranju. To znači da se pisač pretpostavlja da se ispisna glava nije koristila dulje vrijeme. Dakle, čisti i koristi puno tinte.

Jedan mali kućanski aparat obvezno isključujte iz utičnice: Jede struju kao lud čak i kada ga uopće ne koristite

Ruter

Pristup internetu u svakom trenutku prednost je uvijek uključenih rutera. Ako ga želite isključiti morate paziti da na njega nisu spojeni dugi važni uređaji. Ako koristite fiksnu liniju ili pametne kućne uređaje, ne biste trebali isključiti ruter. Tada su nedostupni ili čak uzrokuju probleme kada se uređaj ponovno pokrene.

OLED televizori

Moderni televizori poput OLED televizora stvaraju buku kada je utikač isključen. To je zbog činjenice da se pikseli automatski ažuriraju u pozadini. Redovito isključivanje iz utičnice bi nepravilno prekinulo ovaj proces i moglo dovesti do oštećenja ili pogoršanja kvalitete slike.

