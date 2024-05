Uoči nastupa Baby Lasagne, podršku poslali veterani Eurosonga – Let 3 i Severina

Podijeli :

Let 3 / Instagra Severina

Severina je sa svojom pjesmom "Moja štikla" predstavlja Hrvatsku na Eurosongu 2007., a Let 3 je pjevao prošle godine u finalu Eurosonga pjesmu "Mama ŠČ". Sada oboje šalju podršku Baby Lasagni koji večeras nastupa u finalu s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim".

Damir Martinović Mrle iz Leta 3 snimio je kratak video u kojemu ohrabruje Baby Lasagnu uoči nastupa.

Severina je također izrazila podršku kolegi tako da je zaplesala. Pjevačica je na Instagramu objavila video u kojemu pleše na Rim Tim Tagi Dim prepoznatljive korake, a na kraju je zamahal i sa čipkastim šalom.

“Ovo će biti dobra noć za Baby Lasagnu, predosjećaaaaam i navijaaaaaam iz Osla (gdje pjevaaaaaaaaam u Samfunnssalenu). Go, baby go, do pobjede…”, napisala je Severina uz video.

