Vesna Pisarović: Ima nešto u stihovima Milane Vlaović. Ljudima nedostaje romantika i nevinost

Glazbenica Vesna Pisarović bila je gošća Newsnighta u kojem je govorila o nadolazećem humanitarnom koncertu koji će se održati u petak 10. studenog u Ciboni.

“Moj prošlogodišnji koncert je još uvijek bio pod postpandemijskim hororom, ove godine koncert smo počeli planirati još u srpnju. Najbitnije je da uz sebe imam krasan tim ljudi koji se okupio oko važne stvari, a to je lista pjesama. Cijeli će se koncert odvijati pod redateljskom palicom Paula Tišljarića. Ono što me uzbuđuje je novi zvuk jer pjevam pjesme koje su napisane prije 20 godina. To je tinejdžerski pop i ja sama više ne stanem u te okvire”, rekla je Vesna Pisarović.

Navodi da ju veseli novi aranžman u kojem forma ostaje ista, ali dolazi novi zvuk.

“Ono što će dominirati koncertom bit će french synth pop, koncert će biti će mračniji, ali svi ćemo znati pjevati pjesme”, rekla je te je dodala: “Moj jazz svijet je i dalje u Berlinu, nakon koncerta u Ciboni imam koncert sa jazz glazbenicama u Berlinu. U početku sam jazz i pop razlikovala kao lijevu i desnu ruku, a sad žongliram time kao da je jedan izričaj. Počela sam kombinirati i jedno i drugo, iako su to dva različita svijeta”.

Pisarović kaže da nikad nije htjela odustati od popa.

“Bila sam nespremna za nastup na FER-u, dva dana poslije toga sam pripremala jazz koncert. Nisam znala je li to trenutak lude večeri ili punog mjeseca, a to sad traje već pet godina. Nešto ima u stihovima koje je Milana Vlaović pisala. Ljudima možda nedostaje nešto romantično i nevino, nasuprot današnjim stihovima u kojima se spominje golotinja, lude večeri, brzi automobili. Neke grupe ljudi se pojavljuju već deseti put na mojim koncertima. Svaki koncert mi je kao da je posljednji”, zaključila je.

