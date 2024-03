Voće i povrće s najmanje pesticida u 2024. godini

Podijeli :

Kod kupnje svježeg voća i povrća treba imati na umu da postoji prilično velika vjerojatnost da ono sadrži određene količine pesticida. Organizacija Environmental Working Group (EWG) nedavno je izvijestila da je nevjerojatnih 75% uzorkovanih neorganskih svježih proizvoda sadržavalo pesticide u 2024. godini, a neko od voća i povrća s popisa sadrži posebno visoke razine.

Ovi novi podaci bili su dio godišnjeg izvješća o pesticidima u proizvodima koje EWG objavljuje kao vodič za potrošače. Ove godine izvješće se temeljilo na testovima više od 47.000 uzoraka 46 voća i povrća koje su proveli Ministarstvo poljoprivrede i Američka agencija za hranu i lijekove.

EWG je upotrijebio podatke za sastavljanje “Dirty Dozen” popisa voća i povrća s najvišim razinama potencijalno štetnih pesticida, piše Eat This, Not That.

Voće i povrće s najviše pesticida u 2024. godini

– jagode

– špinat

-lisnato povrće poput kelja, raštike i gorušice

-grožđe

-breskve

-kruške

-nektarine

-jabuke

-ljute paprika

-trešnje

-borovnice

-mahune.

Istih 12 stavki dospjelo je i na popis “Dirty Dozen” 2023. godine.

Ukupno je otkriveno 209 pesticida na uzorku voća i povrća, prema izvješću EWG-a.

Nevjerojatne 103 pojedinačne kemikalije pronađene su u uzorkovanom kelju, raštici i gorušici, što ih čini kategorijom “Dirty Dozen” s najvećom raznolikošću sadržanih pesticida. Paprika i ljute papričice nisu previše zaostajale sa 101 pojedinačnom kemikalijom otkrivenom u uzorcima iz te kategorije.

Sveukupno, 95% uzoraka iz svih 12 artikala sadržavalo je pesticide. Od pet pesticida koji se najčešće nalaze na tom voću i povrću, četiri su bili fungicidi fludioksonil, piraklostrobin, boskalid i pirimetanil. To je zabrinjavajuće jer su prethodna istraživanja pokazala da te kemikalije mogu predstavljati značajan zdravstveni rizik. Na primjer, studije pokazuju potencijalne veze između tih fungicida i problema poput poremećaja rada štitnjače, proliferacije stanica raka dojke i endokrinih poremećaja koji mogu naštetiti muškom reproduktivnom sustavu.

EWG je primijetio da su potrebne dodatne studije kako bi se u potpunosti shvatilo koliku prijetnju ove kemikalije predstavljaju za ljude. Vlada također dopušta određene razine ostataka pesticida na ljudskoj i životinjskoj hrani u SAD-u. Međutim, novi bi podaci mogli biti koristan izvor za potrošače koji žele biti svjesniji koje voće i povrće u trgovinama sadrži posebno visoke razine pesticida.

Srećom za sve kupce koji žele izbjegavati pesticide iz svježih proizvoda što je više moguće, EWG objavljuje popis “Clean 15” voća i povrća s najnižim razinama ostataka uz svoj popis Dirty Dozen.

Voće i povrće s najmanje pesticida u 2024. godini

-avokado

-kukuruz šećerac

-ananas

-luk

-papaja

-slatki grašak (smrznuti)

-šparoge

-dinja

-kivi

-kupus

-lubenica

-gljive

-mango

-slatki krumpir

-mrkva

Gotovo 65% uzoraka iz te kategorije nije imalo vidljive ostatke pesticida, rekao je EWG.

Općenito, EWG preporučuje da potrošači u potrazi za proizvodima s niskom razinom pesticida kupuju organske verzije proizvoda “Dirty Dozen” i bilo organske ili neorganske verzije proizvoda “Clean Fifteen”. Organizacija je također naglasila da je jedenje dovoljno svježih proizvoda važnije od izbjegavanja konzumiranja voća i povrća s tragovima pesticida.

“Svatko bi trebao jesti mnogo svježeg voća i povrća, bilo organskog ili konvencionalno uzgojenog. Zdravstvene dobrobiti takve prehrane nadmašuju rizike izloženosti pesticidima”, stoji u izvješću.

