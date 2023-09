Zašto psi imaju vlažan nos?

Podijeli :

Ako ste vlasnik/ca psa, vjerojatno ste primijetili da je nos vašeg psa, u većini slučajeva, mokar. Jeste li se ikada zapitali zašto je to tako?

Smatra li se mokar nos kod pasa normalnim?

To će u potpunosti ovisiti o svakom psu pojedinačno, ali većina pasa općenito će imati mokre i hladne nosove. Naravno, u nekim će situacijama nos vašeg psa biti suh i topao, na primjer, dok spava. Dakle, mokar nos kod pasa sasvim je normalan, a ako je vaš pas jedan od pasa koji većinu vremena ima mokar nos, nemate razloga za brigu.

Mnogo je razloga zašto bi nos psa mogao biti mokar. World Dog Finder navodi pet najčešćih:

1. Puno ih ližu

Svi se psi ližu, a neki će imati naviku lizati nos. Mogu postojati različiti razlozi zašto vaš pas to radi, ali najčešći su jer im je nos prljav i žele ga očistiti – ako vaš pas voli kopati i gurati nos u prljavštinu, vjerojatno će ga lizati nos da ga očisti.

2. Da se ohlade

Vjerojatno već znate da se psi ne mogu hladiti kao ljudi sa znojnim žlijezdama. Da se ohlade, dahtat će. Ali jeste li znali da psi imaju mali broj znojnih žlijezda u njušci i šapama? Male količine znoja izlazit će im kroz nos kada se žele rashladiti, što će pomoći u kontroli njihove tjelesne temperature.

3. Sakupljanje mirisa

Mokri nos pomoći će vašem psu da bolje uhvati mirise iz okoline. To će pomoći psu da prikupi kemikalije koje mu mogu dati bolje informacije o određenim stvarima. Na taj način mogu lakše pratiti određeni miris koji im je zanimljiv.

4. Upijanje vlage

Ako imate psa koji voli puno njuškati ili gurati glavu u razne stvari, nos bi mu mogao biti mokar zbog vlage. Nos mu je sposoban upiti vlagu. To bi mogao biti razlog zašto je nos vašeg psa obično vlažniji nakon istraživanja.

5. Genetika

Za neke pse genetika može utjecati na to hoće li vaš pas imati mokar nos ili ne. Neke pasmine prirodno imaju mokre nosove, dok druge mogu imati suh nos. Dakle, ako niste primijetili mokar nos na svom psu, to vas ne mora zabrinjavati osim ako vaš pas pokazuje neke druge simptome koji bi mogli ukazivati ​​na to da je bolestan.

Kada biste se trebali zabrinuti?

Pretjerano mokri nosovi kod pasa potencijalno mogu ukazivati ​​na neke probleme. Naravno, to nije uvijek slučaj, ali za sigurnost vašeg psa, najbolje je da znate kada biste se trebali zabrinuti i kontaktirati svog veterinara.

Najlakši način je potražiti pseću sluz. Ako vaš pas počne proizvoditi više sluzi, to bi mogao biti znak da ga nešto muči. Također, trebate kontaktirati svog veterinara ako sluz promijeni boju, poput zelene ili žute.

Naravno, ako primijetite mokar nos i malo krvi, odmah se javite veterinaru jer to može ukazivati ​​na neke zarazne bolesti, a u najgorem slučaju i na rak.

