Prekomjerni unos vitamina C i E može potaknuti širenje raka pluća

Dodaci prehrani u obliku vitamina C i E, iako su korisni u umjerenim količinama, mogu nenamjerno potaknuti rast raka pluća stimulirajući stvaranje krvnih žila unutar tumora, pokazalo je novo istraživanje švedskih znanstvenika.

Martin Bergö i njegovi kolege s Instituta Karolinska u Švedskoj prethodno su otkrili zabrinjavajuću vezu između dodataka antioksidansa i širenja raka pluća kod miševa.

Kako bi dublje istražili ovaj fenomen, novi tim znanstvenika proveo je sveobuhvatne pokuse koji su uključivali miševe oboljele od raka pluća specifičnog za miševe i one kojima su implantirane stanice ljudskog raka pluća, prenosi Zimo.

Što je pokazalo istraživanje?

Ti pokusi uključivali su davanje sve većih doza vitamina C, koji miševi prirodno proizvode, zajedno s vitaminom E i n-acetilcisteinom dobivenim iz njihove prehrane.

Rezultat je bio značajan porast razine antioksidansa kod miševa, premašujući ono što je bilo potrebno za njihovu dobrobit.

Švedski znanstvenici su uočili izravnu korelaciju između viših doza antioksidansa i povećanog stvaranja krvnih žila unutar tumora, bez obzira na to jesu li imali mišji specifičan ili ljudski rak pluća.

Iako to sugerira potencijalnu vezu između antioksidansa i rasta i širenja tumora, autori nove studije, objavljene u časopisu The Journal of Clinical Investigation, nisu nadalje istraživali taj aspekt.

Važna napomena

Bergö naglašava važnost ne mijenjanja prehrane samo na temelju tog novog istraživanja, ako osoba ima bilo koji oblik raka.

“Ako biste uklonili sve antioksidanse u hrani, razboljeli biste se iz niza razloga, kao što je nedostatak vitamina, a to bi utjecalo na rak. Usredotočeni smo na povećane doze dodataka prehrani, iznad potrebnih razina”, pojašnjava švedski stručnjak.

Antioksidansi neutraliziraju slobodne radikale kisika

U drugom dijelu svojih eksperimenata, znanstvenici su ispitivali organoide tumora pluća kod ljudi i miša, odnosno nakupine stanica uzgojene u laboratoriju.

Nakon izlaganja ovih organoida dozama triju antioksidansa većim od potrebnih, otkrili su da ti antioksidansi neutraliziraju slobodne radikale kisika unutar organoida.

Prethodno istraživanje Bergöovog tima impliciralo je protein nazvan BACH1 u povećanju rasta tumora nakon dodataka vitamina E i n-acetilcisteina.

Najnovija studija sugerira da BACH1 postaje aktivan kada se razina slobodnih radikala kisika smanji, što dovodi do indukcije stvaranja krvnih žila.

Put prema novim pristupima u liječenju specifičnih oblika raka

Bergö vjeruje da bi daljnja znanstvena istraživanja mogla otvoriti vrata novim pristupima za liječenje određenih vrsta raka.

Dok se inhibitori rasta krvnih žila obično koriste u liječenju raka, mogu izazvati ozbiljne nuspojave, uključujući krvne ugruške.

Ti bi se inhibitori mogli pokazati učinkovitijima kod osoba s povišenim razinama BACH1 u tumorima, što može biti posljedica suplemenata i genetskih mutacija.

Iako su eksperimenti prvenstveno bili usredotočeni na tumore raka pluća, švedski znanstvenici su također istraživali genomske baze podataka kako bi identificirali druge vrste raka s povišenim razinama BACH1.

Otkrili su da tumori bubrega i dojke često pokazuju visoke razine BACH1. To sugerira da ova stanja također mogu imati koristi od ciljanih terapija koje uključuju inhibitore rasta krvnih žila, koje se mogu ispitati kod pojedinaca.

