Mogu li psi jesti lubenicu? Evo što kažu veterinari

Stiže sezone jednog od omiljenog ljetnog voća - lubenice. Jeste li se ikada zapitali smijete li podijeliti sočnu krišku lubenice sa svojim psom?

Lubenica se inače ne smatra klasičnom poslasticom za pse kao što je to zalogaj pečenog mesa. Dva veterinara podijelila su informacije o tome mogu li psi jesti lubenicu, uključujući i koliko lubenice pas može pojesti.

Samo zato što jedete određenu hranu ne znači da je sigurna i za vašeg psa. Zapravo neka uobičajena ljudska hrana može imati loše posljedice na zdravlje vašeg psa, u najgorem slučaju čak i smrtne, kaže Efrem Hunter, veterinar i direktor Veterine i Scientific Affairs koji provodi istraživanja o sigurnosti hrane za kućne ljubimce, prenosi Thehealthy.

“Kada vas vaš pas pogleda tim preklinjućim očima, teško je odoljeti dati mu poslasticu sa svog tanjura”, kaže Hunter. “Međutim, izbjegavanje potencijalnih opasnosti važan je dio odgovornosti za ljubimca.”

Na primjer, svom psu nikada ne biste smjeli davati hranu koja sadrži čak i najmanju količinu čokolade, osobito tamnu čokoladu ili zaslađivač Xylitol (koji se ovih dana na nekim etiketama hrane naziva “brezin šećer”). Također, grožđe i grožđice su otrovne za neke pasmine pasa, kaže Jacqueline Brister, veterinarka i konzultantica za Embrace Pet Insurance. “Važno je obratiti pozornost na sastojke kako biste svojem ljubimcu spriječili nepotrebnu patnju i kako biste ima pomogli da dulje žive”, kaže Brister.

Psi mogu jesti lubenicu, ali pripazite na dozu

Lubenica ne bi trebala biti glavni izvor prehrane za vašeg četveronožnog ljubimca, ali može biti zabavan i zdrav međuobrok za većinu pasa, kažu veterinari. Sama lubenica je sigurna za jesti u umjerenim količinama – definitivno ne više od jedne šalice dnevno, i nemojte ih ostaviti bez nadzora sa svojom kriškom.

Ako ćete psu poslužiti lubenicu, doktor Hunter kaže da je bitno ukloniti koru i sjemenke. “Važno je ukloniti sve sjemenke prije nego što ih date svom psu, jer mogu uzrokovati začepljenje crijeva”, kaže Hunter. “Iako neki psi rado jedu koru, to nije dobra ideja jer može izazvati gastrointestinalne smetnje.” Dodaje da je ključno narezati lubenicu na komade koji se mogu grickati i koji su veličine zalogaja u skladu s veličinom vašeg psa.

Benefiti za psa ako pojede manju količinu lubenice

Lubenica se sastoji od 92 posto vode što je čini jednom od namirnica koja pruža veliku količinu hidratacije za organizam. To može biti velika korist za pse, posebno tijekom ljeta kada puno dahću i sline jer im je teže regulirati tjelesnu temperaturu. “Lubenica, u umjerenim količinama, može povećati unos vode kod pasa, pomažući im da ostanu hidrirani”, kaže doktor Hunter.

Osim toga, lubenica je bogata hranjivim tvarima koje psi trebaju, uključujući vitamin A, B-6 i C, kao i kalij. Vitamin C može vašem ljubimcu ojačati imunološki sustav, poboljšati zdravlje njegovog mjehura i zaštititi zglobove. Psi prirodno proizvode vlastiti vitamin C, tako da većina njih ne treba dodatak, ali doktor Hunter kaže da im dodavanje vitamina C kroz prehranu, uključujući lubenicu, može biti itekako zdrav poticaj.

Zdravstveni rizici kada psi jedu lubenicu

Lubenica može biti zasitna, a ne sadrži mnogo kalorija – zapravo, neki veterinari je zapravo preporučuju kao zdrav, niskokalorični međuobrok za pse koji trabju smršaviti, kaže doktorica Brister. Ali ako vaš pas ne treba smršaviti, konzumiranje lubenice može uzrokovati da ne pojede dovoljno kalorija za svoje potrebe. “Uvijek preporučam umjerenost jer jedenje lubenice potencijalno može izazvati želučane tegobe kod vašeg psa.” Ona kaže da je to vjerojatnije kada se lubenicom u velikim količinama hrani pas koji nije navikao jesti takve vrste hrane. Lubenica može izazvati plinove i nadutost kod ljudi, ali i pasa. Lubenica je također jedna od iznenađujućih namirnica koje kod ljudi mogu izazvati migrenu.

Što učiniti ako mislite da vaš pas ima lošu reakciju na nešto što je pojeo

Bilo da je u pitanju lubenica ili nešto drugo što ste mu dali iz svog tanjura, ako vaš pas pokazuje znakove slabosti ili mučnince, odmah kontaktiraje veterinara.

“Ako ste zabrinuti, ne ustručavajte se kontaktirati!” savjetuje doktorica Brister. “Stalno primamo ovakve pozive i moći ćemo vam reći jesu li pojedena hrana ili predmet zabrinjavajući i koji bi trebali biti sljedeći koraci. Nikada ne pokušavajte liječiti potencijalno toksično gutanje bez savjeta veterinara.”

