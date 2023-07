Zašto Zagorci plaćaju najskuplje premije za aute?

Podijeli :

Aleksandr Popov/Unsplash

Zastupnik Željko Pavić (Socijaldemokrati) upozorio je u petak da Zagorci plaćaju najviše premije osiguranja za automobile, te upitao Vladinog predstavnika hoće li se zakonom urediti da svi u Hrvatskoj imaju iste premije.

U odnosu na vlasnika automobila u Daruvaru, Zagorci imaju skoro 70 posto višu cijenu, od Varaždinaca 50-ak posto, rekao je zastupnik u saborskoj raspravi o izmjenama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, kojeg su podržali i vladajući i oporba.

Drži da je takav pristup diskriminirajući, jer iste kuće imaju različite cijene, pa pita hoće li se zakonom urediti da svi u Hrvatskoj imaju iste premije osiguranja?

Vladin predstavnik Davor Zoričić kaže da bi načelno cijena osiguranja trebala ovisiti o rizicima. Ako je o tome riječ to treba uzeti u obzir, no istražit ćemo do drugog čitanja, najavio je.

Na ovim je rabljenim automobilima u Hrvatskoj najčešće “skidana” kilometraža Hrvati se pomamili za novim automobilima: Prodaja raste, Nijemci skinuti s vrha

Borisa Lalovca (SDP) zanimalo je koliko su olakšane procedure u situacijama kada se dogodi prometna nesreća između stranaca i domaćeg vozača, a što je aktualno u turističkoj sezoni.

Zoričić kaže kako je uvijek moguće obratiti se Hrvatskom uredu za osiguranje koje onda obavještava osiguravatelja iz zemlje počinitelja, pa ne bi trebalo biti problema.

Štete od naleta vozila na divljač

Podsjetivši da su osiguravajuće kuće slobodno kreirale početni rok, koji je varirao od 10 do 30 dana nakon isteka važenja police, Ljubica Maksimčuk (HDZ) dobrim drži jedinstveni rok od 15 dana.

Zauzela se i za poboljšanje i jasnoću polica između osiguravatelja i korisnika kako se kad treba naplatiti štetu, ne bi funkcioniralo po načelu ‘to vam je pisalo sitnim slovima’.

Pero Ćosić (HDZ) upozorio je da su učestale štete od naleta vozila na divljač, da sudovi, u pravilu, presuđuju da su odgovorna lovačka društva koja zbog toga plaćaju visoke odštete.

Postoji li mogućnost da se kroz obvezno osiguranje ugradi i osiguranje od štete od naleta divljači na vozilo, pitao je zastupnik.

Marijana Petir (NZ) upozorila je pak da osiguravajuća društva ne žele poljoprivrednicima osigurati usjeve i nasade od šteta od divljači, a sve manje i od elementarnih nepogoda.

Poljoprivrednici se žale da osiguravajuća društva prema njima postupaju na nepošten način, rekla je i predložila da Ministarstvo financija istraži praksu u drugim članicama EU, jer neke navodno imaju police od naleta divljači na automobile.

Predmetni Zakon mijenja se radi usklađivanja sa EU direktivom i potrebom da se uredi obvezno osiguranje kod korištenja automatiziranih vozila, tj. vozila bez vozača.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok