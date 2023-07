Klancir otkrila što Vlada radi po pitanju afere u HEP-u: “Pripremaju teren”

Podijeli :

Urednica digitalnih sadržaja na N1, Đurđica Klancir, gostovala je u N1 studiju uživo gdje je komentirala posljednju aferu s plinom, ali i trzavice između predsjednika i premijera zbog izbora ravnatelja VSOA-e.

“I ranije su se predsjednici znali tako obraćati i Milanović i nema razloga da se čudimo formi. On je tu sažeto prezentirao što je htio poručiti bez onih dramatičnih ukrasa i uvreda”, rekla je Klancir.

“Ako Vlada krene u ovakvo imenovanje ravnatelja VSOA-e, stvara se neustavna situacija. Jučer smo svjedočili da je premijer posegnuo metodom ucjene kada je tražio da se predsjednik ispriča i to ironično, s osmijehom. On je minimalizirano ozbiljnost situacije i napravio nešto što još nismo vidjeli našoj političkoj sceni, uveo je ucjenu kao metodu rješavanja: ako se on meni ne ispriča za osobne uvrede, nećemo ni imati dogovor oko ravnatelja VSOA-e”, dodala je.

Analiza odnosa između Milanovića i Plenkovića: “Taj sukob će sve više jačati”

“Znamo kako oni razgovaraju, kako se vrijeđaju, ali mi kao građani imamo pravo na to da se oni uozbilje i riješe ovu situaciju i premjer nema pravo ponuditi ucjenu kao metodu rješavanja problema. Trebao bi pristati na razgovor koji je jedino rješenje”, napomenula je.

“Brka se javno djelovanje, funkcija i osobni odnosi. Plenkoviću je povrijeđena taština, ali Milanović je ipak predsjednik države. Mi trenutno imamo obezglavljenu VSOA-u i taj problem mora biti iznad osobnih uvreda. Postoje različite interpretacije o mogućim modelima rješenja problema, ali temeljno je, ključno je da predsjednik i premijer razgovaraju i postignu dogovor. Može s njima, naravno, i ministar Banožić, ali on je sporedan lik. Ministar Banožić često služi kao neka tampon zona ili crvena krpa”, rekla je Klancir.

” Rad VSOA-e mora se odvijati u miru, nema razloga da se razvlače kadrovi i imena tih ljudi koji rade unutar sustava. Zato je važno da taj sustav ne upliću u neka svoja ratovanja i osvete. Obojica trebaju pokazati političku zrelost i maknuti se od toga. Svjedočili smo tome što se događa kada se licitira s ljudima i pri izboru predsjednika Vrhovnog suda i u ovom slučaju to se mora izbjeći”, podsjetila je.

“Kupuju vrijeme”

Što se tiče plinske afere, Klancir kaže da je uvjerena da premijer sve zna. “Kada odvrtimo tu njihovu retoriku, od glasnogovorinika Vlade Milića, do ministra Butkovića, ili premijera jučer – vidimo da da ima dovoljno pokazatelja da je napravljena analitika i da se mnoga toga zna, a oni svojim izjavama da je bitna “šira slika” samo kupuju vrijeme i pripremaju teren za tu svoju “širu sliku” kojom će se pokušati prikriti važne detalji”, rekla je.

Čačić upozorio na jedan detalj u aferi HEP: “Znate li što znači ta skraćenica?”

“To su uredbe koje je potpisivao premijer, imamo snažan energetski lobi koji godinama zarađuje trgovinom plina. Je li moguće da ono što je saznao zastupnik Mosta, Zvonimir Troskot, nisu znali i neki u sustavu? Ili su znali, pa su samo zataškavali?”, kaže Klancir.

Dodaje da je vlada prvo pokušala “ubiti glasnika”, a kada to nije uspjelo okrenuli su se zataškavanju. “Prema javnosti će se ići s tom nekom širom slikom u kojoj će se izgubiti tko je, kada, i po kojoj cijeni kupovao jeftini plin od HEP-a“, napomenula je. Istaknula je da je zato bilo važno objaviti ono što je objavio N1 u četvrtak, podatke tko se u lipnju najviše domogao plina. Podsjetila je da je N1 objavio da je iz tog “bazena” jeftinog plina koji je akumulirao HEP u lipnju, prema izračunima stručnjaka, 63 posto konzumirao PPD. A PPD u svom priopćenju prešućuje dio informacija, daje podatke koliko je kupio od Plinacroa, ali nije dao podatke koliko je u tom mjesecu prikazao manjka plina i nadopunio ga – putem HROTE – iz “bazena” jeftinog plina koji je taj mjesec skupljen. Od ukupnog jeftinog plina oni su u lipnju, preko Plinacro i preko iskazanih manjkova plina konzumirali 63 posto, a to će se vidjeti i iz izvještaja HROTE koji će, kako i PPD kaže u priopćenju, službeno biti gotov 15. srpnja. “No, hoće li biti dostupan cjelokupnoj javnosti? Ili će biti utopljen u široj slici? Važno je inzistirati da HROTE, da Vlada pokaže sve podatke, transparetno, po mjesecima, a ne da se konkretne poteze pokuša sakriti u “široj slici”. Jer kada se iskazivalo manjkove plina i došlo do jeftinog plina, jesu li raditi telefoni, ili su kolali mailovi?”, kaže Klancir.

“Hrvatska ima umreženi taj energetski sektor i sada se pojavio ministar Filipović koji je odlučio to ustrojiti na drugačiji način i sada svjedočimo toj borbi između lobija u kojem je i predsjednik Uprave HEP-a, Barbarić. Vidjet ćemo tko će na kraju ispasti pobjednik. Vidimo da premijer koji je dopustio da energetski lobi Pavla Vujnovca drma tim sektorom godinama, sada i ovo pokušava zataškati”, ustvrdila je Klancir.

