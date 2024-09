Musk planira poslati čak pet letjelica na Mars, a to je samo zagrijavanje za sljedeći povijesni korak

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Osnivač SpaceX-a na svojoj društvenoj mreži objavio je neke informacije o svojim planovima osvajanja Marsa.

Sredinom prošlog desetljeća Elon Musk je planirao kako bi već 2024. ili 2025. ljudska noga mogla kročiti na prašnjavu površinu Crvenog planeta.

Ne samo da čovjek nije odletio na Mars, već NASA odgađa i povratak astronauta na Mjesec, što bi trebao biti manje kompliciran i zahtjevan pothvat.

Iako se Muskova prvotna predviđanja nisu ispunila (što nikoga ne čudi), CEO Tesle i osnivač SpaceX-a ne odustaje te su njegove ambicije i dalje iste, a sve što se promijenilo su rokovi kada bi se one mogle ispuniti, piše Zimo.

Prije nekoliko dana tako je najavio da bi za dvije godine mogao poslati prvi Starship na Mars.

U prvoj letjelici, naravno, ne bi trebali biti astronauti te bi ona samo trebala probiti led za ono što bi trebalo uslijediti najranije dvije godine nakon toga.

A to je slijetanje rakete s ljudskom posadom.

Musk je jučer na svojoj platformi X objavio malo više detalja o pothvatu koji pripremaju, iako ono što je napisao više zvuči kao skup lijepih želja, a ne konkretna plan.

No kako je do sada više puta uspio svoje, kako se činilo, nerealne ambicije pretvoriti u stvarnost, ne bi se trebali začuditi ako svom nevjerojatnom portfoliju doda i crticu o osvajanju Marsa.

Prema toj njegovoj objavi na X-u, SpaceX za dvije godine ne planira samo jednu, već čak “oko pet” besposadnih misija na Mars.

Ako sve misije budu uspješne i sve letjelice bez problema slete na površinu Crvenog planeta, tek u tom slučaju Musk planira napraviti veliki korak osvajanja Marsa.

To bi trebalo biti dvije godine nakon besposadnih misija, no ako u tim misijama naiđu na neke izazove, odlazak astronauta na Crveni planet odgodit će se još za dvije godine.

Moguće je putovati sa Zemlje na Mars samo svake dvije godine, kada su planeti poravnati, objasnio je Musk zašto svaki izazov i problem pomiče misiju za čak dvije godine.

Na platformi X napisao je da namjerava omogućiti svima koji to žele da postanu svemirski istraživači i odu na Mars.

Također, naglasio je da će, bez obzira na to kako će misije slijetanja na susjedni planet završiti, s vremenom povećavati broj letjelica i letova prema Marsu, svaki put kada se za to stvori prilika, odnosno kada taj planet bude najbliži Zemlji.

U svojoj podužoj objavio napisao je kako je “egzistencijalno pitanje” hoće li čovječanstvo postati multiplanterno prije nego se nešto dogodi na Zemlji, poput nuklearnog rata, supervirusa ili kolapsa populacije koji će spriječiti slanje opskrbnih letjelica na Mars.

To će, među inim, ovisiti i o politici te je iskoristio i ovu priliku da napadne Demokratsku stranku. Naime, smatra kako će birokracija koja trenutačno “guši Ameriku” značajno rasti pod utjecajem Demokratske strane, što bi moglo uništiti SpaceX-ov program osvajanja Marsa.

Što se tiče povratka ljudi na Mjesec, prvotni plan bio je da to bude 2024. godine, no misija Artemis je odgođena i trenutačno se planira da to bude u rujnu 2026., no jasno, moguće su i nove odgode i promjena plana.

