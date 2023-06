Koliko vremena treba da bi stigli do Marsa?

Podijeli :

AFP

Zahvaljujući nizu misija u proteklih nekoliko godina, uključujući Perseverance Rover koji je sletio 22. veljače 2021., Mars je sve zanimljiviji astronomima, astrofizičarima i budućim astronautima.

NASA planira poslati astronaute na Mars u budućnosti, a Elon Musk stalno tvrdi da će on to učiniti prvi, ali prijesvega korisno je znati koliko je točno vremena potrebno da se stigne do tamo.

Mars napravi jedan krug oko Sunca svakih 687 zemaljskih dana. To znači da se udaljenost između Zemlje i Marsa mijenja svaki dan, a dva planeta su blizu jedan drugome otprilike svakih 26 mjeseci. Osim toga, budući da i Zemlja i Mars imaju eliptičnu orbitu (a Mars je eliptičniji od Zemljine), neki od naših bliskih pristupa bliži su od drugih. Posljednje značajno približavanje bilo je 6. listopada 2020., kada je Mars bio samo 62,07 milijuna kilometara od Zemlje.

Dakle, koliko je vremena potrebno za putovanje od 54.6 milijuna kilometara do Marsa? To ovisi o brzini. Na primjer, rover Perseverance putovao je brzinom od oko 39.600 kilometara na sat i putovanje je trajalo sedam mjeseci, ali to je zbog toga gdje su Zemlja i Mars bili u vrijeme kada je Perseverance lansiran i gdje su bili kada je sletio. Kad biste mogli putovati jednako brzo kao svemirska letjelica New Horizons (koja je poznata po posjetu Plutonu 2015.), potencijalno biste mogli stići do Marsa za samo 39 dana, ovisno o rasporedu planeta i brzini od 58 000 kilometara na sat do kojeg je došao New Horizons. Povijesno gledano, svemirskim letjelicama bilo je potrebno između 128 dana (Mariner 7 u preletu) i 333 dana (Viking 2 Orbiter/Lander, drugo američko slijetanje na Mars).

Budući da nijedan čovjek još nije putovao na Mars, ne postoje točne brojke o tome koliko brzo je moguće ići jer morate usporiti kako se približavate Marsu. Najbolje procjene govore da će ljudske misije na Mars biti tempirane tako da iskoriste prednosti dobrog planetarnog poravnanja. Većina procjena navodi vrijeme putovanja u rasponu od 150 do 300 dana, to je pet do 10 mjeseci, a prosjek je obično oko sedam mjeseci, baš kao i rover Perseverance.

