Evo zašto je pustinja Atacama omiljena astrolozima

Svi znamo da je Sahara najveća pustinja na Zemlji, ali pustinja Atacama, koja se nalazi u sjevernom Čileu drži titulu za najsušu pustinju svijetu.

Pustinja Atacama prostire se na 1.127 kilometara i oko 126.909 četvornih kilometara površine.

U Atacami je jako malo živih bića našlo mjesto pogodno za život, osim znanstvenika i istraživača koji su otkrili da je upravo taj prostor nevjerojatan laboratorij za proučavanje svemira i jedan od naših susjednih planeta.

Najsuše mjesto na Zemlji

Jedna od stvari koja Atacamu čini jedinstvenom, čak i među pustinjama, je koliko je dugo bila tako suha. Atacama je najstarija pustinja na Zemlji, a procjenjuje se da je polusušna već 150 milijuna godina; najsuši dio pustinje prima samo jednu pedesetinu godišnjih oborina koje u prosjeku prima Dolina smrti. To je djelomično zbog geografskog položaja i formacija oko pustinje Atacama, koja ima Ande na istoku i čileanski obalni lanac na zapadu, stvarajući dvostruku “sjenu kiše” gdje padne vrlo malo oborina. Unatoč ovom nedostatku kiše, Atacama je također prilično hladna. Za razliku od stereotipnijih pustinja poput Sarahe gdje su ekstremno visoke temperature normalne, prosječna temperatura kreće se između 0 do 20 Celzijevih stupnjeva. Iako neobična kombinacija čimbenika, ali i to ima svoje prednosti. Praktično bez kiše i niske temperature stvaraju jedinstveni ekosustav koji već dugo inspirira znanstvenike da istražuju život (ili nedostatak istog) u Atacami i razmotre što bi to moglo značiti i za život na drugim planetima. Za razliku od drugih pustinja, u nekim dijelovima ove ravnice nema kaktusa, insekata pa čak ni patogena.

Atacama je slična Marsu

Uz iznimku kišne poplave početkom 2019., pustinja Atacama bila je izvrsna zamjena za organizacije poput NASA-e da pokušaju shvatiti kakav bi Mars mogao biti – s atmosferom koja se može disati, naravno. NASA je dugo koristila Atacamu kao poligon u pokušaju pronalaska primjera malog, mikrobnog života koji ovu pustinju naziva domom i ekstrapolacije kako bi se to moglo upotrijebiti za otkrivanje života na Marsu. Također je bilo korisno okruženje za testiranje dizajna Mars rovera od 1997. Jedna stvar koju znanstvenici vole kod Atacame je ta što, zahvaljujući njezinoj udaljenosti, u tom području nema lokalnih naselja i praktički nikakve turističke/poslovne infrastrukture, što pomaže u smanjenju kontaminacije pokusa.

Zašto je tamo toliko puno radioteleskopa

U Atacami se nalaze brojni iznimno moćni zemaljski teleskopi, uključujući kompozitni vrlo veliki teleskop (koji se sastoji od četiri dalekozora od osam metara) i Vera C. Rubin Observatory, još jedan teleskop od osam metara koji s radom će započeti krajem 2024. Uvjeti koji Atacamu čine savršenom za istraživanje Marsa također se primjenjuju na druge studije povezane sa svemirom: nedostatak vlage ili vlažnosti čini nevjerojatno nisku distorziju u pogledu prema nebu, a nikakvo svjetlosno zagađenje osigurava da jedina svjetlost koju ove leće hvataju dolazi s koje god strane daleku galaksiju ili zvijezdu u koju gleda. Osim toga, to što se nalazi bliže ekvatoru od drugih velikih teleskopa daje svakom objektu priliku za promatranje puno više noćnog neba, uključujući našu matičnu galaksiju i daleko šire.

