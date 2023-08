Znanstvenici objasnili zašto nekad čak i malo sunčanja može štetiti

Podijeli :

Matheus Vinicius/Unsplash

Za neke ljude ljetni moto "sunčano je, pokaži se" dio je godišnjeg rituala po paklenoj vrućini u kojem se saftaju u Ambre Solaireu dok prate kretanje Sunca na plaži ili bazenu, piše njemačka novinska agencija dpa.

No, prema liječnicima i znanstvenicima sa Sveučilišta u Manchesteru, to možda i nisu ideje koje bi trebalo slijediti u životu.

Ne samo da tostiranje na plaži može doprinijeti raku kože i uzrokovati “oštećenje DNK u stanicama kože, upalu i prerano starenje kože”, može i potkopati obranu kože od patogena, upozorili su znanstvenici, što dovodi do stanja kao što su dermatitis, ekcem i psorijaza.

Kao najveći organ ljudskog tijela, koža je dom složenih skupina bakterija koje štite tijelo, poznatih kao mikrobiom.

No kratkotrajna, ali intenzivna izloženost Suncu “značajno utječe na raznolikost i sastav mikrobioma njihove kože”, rekla je Abigail Langton sa sveučilišta.

Studija, koja je objavljena u časopisu Frontiers in Aging, “provedena je na izletnicima u stvarnom životu i pruža važne uvide u to kako izlaganje Suncu koje rezultira tamnjenjem, čak i tijekom relativno kratkog razdoblja sunčanja, može dovesti do akutnog smanjenja proteobakterija, što je smanjilo raznolikost mikrobioma kože,” rekao je suradnik Langtonove, Thomas Wilmott.

