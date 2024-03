Znate li koja se priča krije iza jednog od najljepših domaćih ljubavnih dueta?

Podijeli :

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Posebna magija postoji u pjesmama koje izvode dva izvođača, a osobito kad je riječ o muško-ženskoj kombinaciji, kada se sinergijom stvore neodoljiv magnetizam i romantika. U svjetskim okvirima postoje nezaboravni dueti, a i popis zvjezdanih suradnji na hrvatskoj glazbenoj sceni prilično je dug.

Jedan od najljepših, onaj koji se svojom kvalitetom upisao u povijest domaće diskografije, svakako je duet Anje Šovagović Despot i Nene Belana. Riječ je o pjesmi ‘Ljubav postoji zbog nas’, a on je za tportal ispričao kako je došlo do suradnje s glumačkom divom.

“Naše poznanstvo datira još iz kazališta. Radio sam s Krešimirom Dolenčićem mjuzikl ‘Spli’ski akvarel’, za koji je angažirao osam profesionalnih glumaca i dva glazbenika, Tedija Spalata i mene, u ulozi mornara koji su zavodili lokalnu splitsku princezu Perinu, koju je glumila Anja Šovagović Despot. Predstava je bila vrlo uspješna, a premijera je bila 2. veljače, na moj rođendan. Puno smo se družili i zabavljali, no kako se bližio se Splitski festival, a ja sam htio duet, predložio sam Anji: ‘Evo, ja sam gostovao na tvojim daskama koje život znače, a sad ti gostuj na mojima'”, prisjetio se glazbenik i nastavio:

“Ona se oduševila i odmah je pristala. Pjesmu smo zatim snimili u studiju, ja sam joj pomogao da se snađe, ali odradila je to profi i kvalitetno. Svidjelo nam se to što je zvučala nostalgično, kao da je iz filma ‘Briljantin’. Bili smo spremni za nastup na festivalu, međutim on se nije održao jer je krenuo Domovinski rat. Tako se nikad skupa nismo uspjeli popeti na pozornicu, ali je ostala pjesma koju je publika dobro prihvatila. Tu i tamo je izvedem kad imam gošću na svojim koncertima. Recimo, Maja Posavec ju je pjevala sa mnom na koncertu u Tvornici”, otkrio je Belan.

