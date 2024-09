Znate li zašto su nametnuli neodvojive čepove? Ovo je razlog

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Danas i otvaranje obične plastične flaše dolazi s pomalo drame. Naime, ovaj nekoć jednostavan čin sada dolazi s dodatnom komplikacijom.

Krivac je, naravno, ono malo plastike koja drži poklopce pričvršćene na bocama. Novi dizajn tiho se ušuljao u red bezalkoholnih pića tijekom proteklih nekoliko godina. Ovaj maleni dodatak pakiranju pretvorio je relativno jednostavan postupak u aktivnost s visokim rizikom. Jedan korisnik društvenih medija označio je ovaj razvoj kao “najgoru stvar koja se dogodila čovječanstvu od uklanjanja priključka za slušalice “na pametnim telefonima”, piše Independent, a prenosi tportal.

Svijet stvara 57 milijuna tona plastičnog otpada godišnje, većina nastaje na jugu planete

Dizajn se može pratiti unatrag do direktive Europske unije koja je prvobitno predložena 2018., a zatim službeno usvojena sljedeće godine, s postavljenim rokom: od 3. srpnja 2024., navodi EU, čepovi na svim nepovratnim plastičnim bocama pića s kapacitet od tri litre ili manje mora ostati pričvršćen nakon otvaranja.

Europljani bijesni zbog direktive

Svrha nije bila kolektivno razbjesniti žedne Europljane, već uhvatiti se u koštac s ozbiljnim problemom: plastičnim otpadom.

Procjenjuje se da svake godine u svijetu proizvedemo oko 400 milijuna tona stvari. Plastika se razgrađuje u male čestice, ali nikada u potpunosti ne nestane. Ova mikroplastika može naškoditi okolišu, zagađujući oceane i tlo, a može ući i u ljudsko tijelo (povezana je sa zdravstvenim problemima kao što su endokrini poremećaji, pa čak i rak, a pronađena je i u placenti).

Ono što bi se moglo činiti kao iritantna promjena čini se mnogo razumnijim kada počnete istraživati ​​utjecaj naše navike bezalkoholnih pića. Kada se poklopci “odvežu” s boca, često ispadnu ili se izgube, potencijalno ih otpuše vjetar ili ih kiša odnese u odvode ili rijeke koje teku u more. Naime, čepovi boca jedan su od najčešćih oblika plastičnog otpada koji se nalazi na europskim plažama.

A čak i ako dospiju do kante za recikliranje, a zatim do pogona za preradu, problem je njihova sitna veličina. “Čepovi se filtriraju kroz bubnjeve za sitanje jer su premali”, objašnjava Ross Lakhdari, stručnjak za kružno gospodarstvo u PA Consultingu. “Općenito, svaki predmet manji od pet centimetara u bilo kojoj dimenziji riskira da bude izgubljen tijekom ovog procesa pregleda.”

Životinje čepove često brkaju s hranom

Ako ovi poklopci ostanu pričvršćeni za nešto veće, manja je vjerojatnost da će se izgubiti kao otpad ili završiti u oceanu, gdje se mogu pokazati opasnima za divlje životinje kao što su kornjače i ptice. Nažalost, životinje ih često brkaju s hranom pa nije ni čudo što je nevladina organizacija Seas at Risk plastične čepove uvrstila među pet najštetnijih vrsta oceanskog smeća.

Unatoč tome što se plan činio besmislenim, Big Soft Drink je u početku naišao na odbijanje EU direktive. Razne multinacionalne tvrtke tvrdile su da bi bilo previše zahtjevno i skupo napraviti nove, usklađene poklopce, te da bi bilo bolje usredotočiti se umjesto toga na poboljšanje procesa recikliranja.

No otkako je direktiva uvedena, proizvođači pića polako uvode promjenu kako bi ispunili rok do 2024. godine. Dakle, ove privezane boce nisu se preko noći pojavile na našim policama. Coca-Cola ih je počela prodavati u Europi 2022., samo su postupno postajale sve prisutnije. Zemlje mogu odlučiti o svojim “učinkovitim, razmjernim i odvraćajućim” kaznama za one koji krše pravila.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kako prepoznati glavicu kupusa koja je puna kemije: Trik je vrlo jednostavan Bolje nego ocat: Omekšajte stare ručnike uz samo jedan sastojak koji već imate kod kuće