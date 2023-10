Ivan Fischer: Najveći mediji u Hrvatskoj oprezni oko objave informacija

Podijeli :

Adria Digital Media Observatory (ADMO) je multidisciplinarni centar za provjeru točnosti i istraživanje dezinformacijskih narativa u digitalnom okruženju, promoviranje i edukaciju o medijskoj i digitalnoj pismenosti - kako građana i građanki, tako i novinara i novinarki, kao i sudjelovanje u zagovaranju i implementiranju javnih politika od EU do nacionalne razine. Hrvatsko-slovenski hub smješten je na Sveučilištu u Dubrovniku (UNIDU), dok u njegovom radu sudjeluju: Fakultet političkih znanosti u Zagrebu (FPZG), Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), Filozofski fakultet u Zagrebu (FFZG), Gong, N1 Televizija, Agence France Presse (AFP), Oštro i XWiki. Ivan Fischer iz AFP-a bio je gost Novog dana.

Povećana količina dezinformacija na razini EU

“U izvještavanju o migrantima je izrazito bitno objektivno, vrlo pažljivo infomiranje koje uzima u obzir mogući utjecaj vijesti koje se prenose na mišljenje ljudi. Treba zadržati određenu distancu i pokazati ono što se zbviva na objektivan način. Na razini EU imamo povećanu količinu dezinformacija. Kruže vijesti, snimke, fotke koje su usmjerene na to da podignu tenzije spram migranata. Šire se snimke koje nemaju veze s EU-om ili su stare nekoliko godina. Migrante se pokušava prikazati kao kaotične, neuredne, opasne”, rekao je Ivan Fischer iz AFP-a.

Navodi da je Hrvatska kroz svoj projekt ADMO ima holistički pristup borbi protiv dezinformacija.

“S jedne strane imamo fact checkere, digitalne istražitelje koji provjeravaju informacije, u Hrvatskoj to radi agencija France Presse. Jako je bitno doprijeti do šire publike, u ADMO-u to radimo kroz partnera N1. Mi ne samo da moramo educirati novinare kako ne prenositi dezinformacije nego nam je zadatak i naučiti javnost kako ih prepoznati, kako shvatiti da se njihovim emocijama može manipulirati”, rekao je.

Najveći mediji u Hrvatskoj oprezni oko objave informacija

Na pitanje kakva je situacija s medijima u Hrvatskoj, Fischer je rekao: “Skoro bih mogao bih reći da mi imamo sreće. Hrvatski najveći mediji su uglavnom oprezni oko objave informacija, ali postoji cijeli niz rubnih portala koji nemaju iste kriterije provjere informacija. Postoji niz portala koji preživljavaju tako da prenose neprovjerene i zapaljujuće informacije kojima potiču strah i paniku među ljudima ili mržnju između pojedinih skupina”, kazao je.

Također, komentirao je i izjavu nezavisnog zastupnika Mislava Kolakušića koji je rekao da “medijske fanatike poput “medijske fanatike poput AFP-A, Reutersa i AP-a treba proglasiit teroristima”.

“Malo me pogodilo što Kolakušić nije spomenuo AFP u toj rečenici. Kod ekstremno desnih političara i populista se pokušava dezauvoirati provjerene i kvalitetne izvore informacija. Na jednoj globalnoj razini teško ćemo naći kvalitetniji izvor informacija od AFP-a, Reutersa i AP-a. To su tri najveće globalne novinske tvrtke koje imaju izrazito stroge kriterije objavljivanja informacija. Češće će se dogoditi da neće objaviti vijest, nego da objave krivu vijest. Ono što je cilj onih koji šire dezinformacije je urušiti povjerenje ljudi u takve izbore vijesti. Ako ne vjerujemo onima koji mogu istinski provjeriti informacije, onda nam se može prodati sve”, zaključio je.

Projekt ADMO je sufinanciran sredstvima Europske unije, iz programa Digitalna Europa.

