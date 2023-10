Žustra rasprava o opozivu Grlića Radmana, govorio i Plenković: “Nećete nam diktirati ništa”

Podijeli :

Saborska oporba ustrajala je u srijedu na političkoj odgovornosti ministra Gordana Grlića Radmana, jer u imovinsku karticu nije upisao 2,1 milijun eura dobiti od dividende, a vladajući HDZ joj je poručio da bi glasovati za njegovu smjenu, značilo glasovati protiv prozapadne politike Hrvatske.

Grlić Radman je suvlasnik tvrtke Agroproteinka koja ima koncesiju Ministarstva poljoprivrede za odvoz i zbrinjavanje lešina uginulih životinja, a od 2019. do 2023. primio je dividende u iznosu od 2,1 milijuna eura i nije ih naveo u imovinskoj kartici. Grlić Radman tvrdi da je propust tehničke prirode te da nema zbog čega snositi političku odgovornost, a brani ga i premijer Andrej Plenković koji kaže da je ministar napravio pogrešku koju će ispraviti. Oporba smatra da ministar ne može biti netko tko laže i prikriva svoju dobit.

Oporba se sprema za sučeljavanje u Saboru: “Grlić Radman kolosalno prezire javnost” Butković: Vjerujem da će saborska većina odbiti smjenu Grlić Radmana

Raspravi u Saboru nazoči i premijer Andrej Plenković.

“Smatramo da previd nije beznačajan, nego možda pokazuje namjeru da se to izbjegne”, rekao je Damir Bajs koji je zatražio stanku.

Vas su izabrali da branite neobranjivo, žao mi da ste na to pristali, uzvratio mu je Marin Miletić iz Mosta koji je inicirao ministrovu smjenu. Nudimo gentelmanski prijedlog, neka Grlić Radman ostane ministar, mi ćemo zahtjev povući, a neka on neprijavljeni iznos uplati u fond za pomoć slavonskim seljacima stradalim od svinjske kuge, predložio je Nino Raspudić (Most).

“Radman će ostati upamćen po dvije stvari, kad je čitao poeziju i govorio o dobroj duši šefa ruske diplomacije Lavrova, te kad je zaboravio u imovinsku karticu upisati 2,1 milijun eura, što je iznos koji 99,9 posto Hrvata nikad neće vidjeti”, rekao je Marijan Pavliček (HS).

Domagoj Hajduković je također zatražio stanku. “Ovo nije rasprava o Gordanu Grliću Radmanu, nego o Andreju Plenkoviću i onome što je sve spreman tolerirati u svojoj Vladi”, rekao je.

“Glasati za opoziv šefa diplomacije značilo bi glasovati protiv prozapadne politike RH”, rekao je Davor Ivo Stier u ime kluba zastupnika HDZ-a.

Marin Miletić je istaknuo da nije slučajno da su izabrali Stiera za obranu ministra. “Sudjelete u obmani hrvatskog naroda”, rekao je.

“Ajmo se malo smiriti…”

Stjepo Bartulica zatražio je stanku u ime Domovinskog pokreta. “Sporno je da samo jedna tvrtka ima pravo baviti se ovakvim poslovima. Priznali ste previd s imovinskom karticom, ali više me brine nedostatak jasne vizije. Otkad ste ministar nisam čuo jasnu vašu viziju o mogim pitanjima”, rekao je.

“Benčić je nazvala kolege malim ljudima. Želite obavljati neku dužnost, a vrijeđanje je jedino što znate. Naučite se ophoditi se prema kolegama”, rekao je Mato Franković.

Dva su dana do rasprave o opozivu, a Grlić Radman još nije ispravio svoju imovinsku karticu Grlić Radman je od 2019. znao da mora prijaviti prihode privatne firme

Jelena Miloš je rekla: “Žalosno je i voljela bih da Hrvatska vidi da se HDZ-ova većina smije da je netko preko Student servisa radio i morao raditi, a istovremeno brani ministra koji je utajio preko dva milijuna eura. Meni je to sramota.”

“Nitko nije pitao Grlića Radmana kako je njegov otac došao u posjed firme. Kako mom ćaći nije dopala pa je zadnjih 15 godina života na zavodu za zapošljavanje”, rekao je Daniel Spajić.

“Pozivate se na petarde od prije 20 godina, kakve to veze ima s točkom Dnevnog reda”, pitala je Dalija Orešković.

“Uvreda je za Slavonce da Dalija Orešković brani Slavoniju i Slavonce. Vi tamo niste bili godinama, nemate pojma što se tamo događa”, odgovorio joj je Stipan Šašlin.

“Zekanovića ste ciljano poslali da napravi cirkus. Nisam ja opljačkala i iselila Slavoniju”, rekla je Orešković.

“Ajmo se malo smiriti da se može raspravljati”, napomenuo je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je da je Grlić Radman izostavio dva milijuna eura nakon što je dobio jasnu uputu kako je treba ispuniti. “Ili je glup, ili je to učinio namjerno”, kazao je Grbin.

Uzvratio mu je Damir Habijan (HDZ) koji je kao i ostali HDZ-ovci branio ministra. “Odakle baš vi, uzeli ste protuzakonito naknadu za odvojeni život i nikad niste rekli gdje je novac završio”, rekao je Habijan. Željko Reiner (HDZ) upitao je je li bilo koji pojedinac oštećen postupkom Grlića Radmana, te jesu li oštećeni država ili njen proračun, kako što je oštećen Grbinom.

U govoru je Miro Bulj istaknuo: “Napravili ste ljude ovisnima o milosti Vlade nakon što ste napunili džepove. Očekivao sam i tražio da ministar riješi važna pitanja, ratna šteta od Srbije recimo. Ne samo da ste stvorili postkomunističke tajkune, nego ih i sad stvarate. Zašto tolika moć i monopol ljudima?”

Nikola Grmoja je većinu, i premijera “koji je negdje otišao”, pitao zašto tvrtka koja je monopolist, donira HDZ? “Vraćaju li se sad, ministre, sa svinjskom kugom te donacije?”

Plenković: Dogodila se pogreška, ministar će to ispraviti

Predsjednik Vlade Andrej Plenković dobio je riječ.

Govoreći o današnjoj inicijativu rekao je da je već i u pismenoj formi odbijena od Vlade. “Tako će biti i danas na glasanju, da bitno odmah riješimo”, rekao je na početku pa dodao:

“Na početku mandata prenio je udio u tvrtci Agroproteinka na odvjetnike, a te iste godine mu je i pripao udio u suvlasništvu. Ministar može primiti dividendu iz ostvarene dobiti, može primati dividendu koju će društvo isplaćivati za vrijeme obnašanja dužnosti. Ti su podaci javno dostupni i nije imao namjeru skrivati svoj udio u ovoj tvrtci. Dogodila se pogreška Grlića Radmana što tijekom protekle četiri godine nije upisivao dobit. Vlada je to priznala i on će ažurirati, ispraviti i dopuniti svoju imovinsku karticu.”

Ako mu Povjerenstvo odluči izreći kaznu, ministar će to poštovati i platiti kaznu, dodao je.

“Jasno je da ministar, suprotno onome što oporba govori, nije imao namjeru sakriti udio u tvrtci, kao ni dividende. To je za javnost najbitnije. Ministar će kasnije objasniti ako nešto treba, o samoj tvrtci, što je sad, vidim, postala tema. Išao sam vidjeti – od 37 potpisnika inicijative 35 je zauzelo ruski stav prema pomoći Ukrajini. 35 od 37. Nikakav pokušaj ljubomorne, grintave Hrvatske koja je zastupljena od oporbe…”

Potom je nastavio: “Jedni ne mogu zamisliti Srbe u vlasti ni u Saboru, a drugi bi hapsili političke protivnike. To je tak ekipa, to su dvije Hrvatske. Milanović se sigurno batrga sa svojim kompanjonima. Da nije to razbojnička ekipa koja bi hapsila? Je li to druga Hrvatska? Taj politički narativ doći će na vidjelo. Imat ćemo izvješće o radu Vlade pa će isti grintavci poput njakavca iz Mosta, pokušati zasjeniti naša postignuća. A neće! Neće jer ljudi to znaju. Za razliku od vas koji niste učinili ništa, htjeli ste jedino uhapsiti g. Todorića prije lokalnih izbora… Inicijativu ćemo odbiti, partneri će biti uz HDZ. Vi nećete dobiti povjerenje većinsko, a neki drugi na temelju rezultata hoće. Institucije će biti neovisne, nećete nam diktirati ništa.”

