Snimka ne prikazuje kćer osnivača WEF-a kako najavljuje “klimatsko zatvaranje”

U člancima i objavama na društvenim mrežama podijeljenim u srpnju i kolovozu 2023. netočno se tvrdilo da je Nicole Schwab, kći osnivača Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) Klausa Schwaba, "u nedavno otkrivenom videu" najavila "trajne 'klimatske blokade', sviđalo se to ljudima ili ne." Međutim, objave i članci temelje se na engleskom tekstu objavljenom na portalu poznatom po širenju netočnih informacija, kao i snimci iz 2020. u kojoj Nicole Schwab zapravo ne spominje ikakve "blokade," već govori o davanju zaštiti prirode važnijeg mjesta u gospodarstvu. Takva tvrdnja samo je posljednja u nizu teorija i narativa usmjerenih na WEF, najpoznatiji po organizaciji godišnjeg sastanka svjetskih čelnika u Davosu.

“WEF – kći Klausa Schwaba: ‘Stižu trajna klimatska zaključavanja… sviđalo se to vama ili ne’,” piše u opisu snimke objavljene 1. kolovoza 2023. na Facebooku. “Prema riječima Nicole Schwab, pandemija covida bila je ‘iznimna prilika’ da se testira kako će se javnost pridržavati planova WEF-a za uvođenje njihove agende Velikog resetiranja,” takođe piše u ovom članku, koji je preveden od riječi do riječi s engleskog sa stranice The People Voice poznate po širenju netočnih informacija (ovdje i ovdje), na kojoj je tekst objavljen 30. srpnja 2023.

Slično se tvrdi u postu na Tiktoku i u člancima na srpskom poput ovog i ovog koji kao dokaz navode da je ona to kazala “u novootkrivenom videu koji je snimljen tokom panel diskusije WEF-a 2020.” Ovi članci su također prijevodi teksta s engleskog koji sadrži snimku. Tvrdnje kruže i na drugim jezicima uključujući slovački, češki i finski, donosi Adria Digital Media Observatory.

No, na navodno “nedavno otkrivenoj” snimci koja bi trebala dokazati optužbe protiv Nicole Schwab, ona uopće ne izgovara citat koji joj je pripisan.

Nema spomena klimatskih ‘zatvaranja’

Snimku o kojoj je riječ izvorno je u srpnju 2021. objavila organizacija InTent (arhivirano je ovdje). U svom opisu snimke, koja se također pojavljuje na YouTubeu (arhivirano je ovdje), InTent kaže da je segment snimljen u Yvorneu u Švicarskoj u lipnju 2020., više od tri godine prije nego što su objave na različitim jezicima počele kružiti društvenim mrežama.

U ovoj snimci, iz koje je izdvojeno 50 sekundi i objavljeno na društvenim mrežama i u člancima, Nicole Schwab ne spominje takozvano “klimatsko zatvaranje.” Umjesto toga, govori o svom stavu da politike usvojene za pomoć gospodarskom oporavku nakon pandemije koronavirusa trebaju imati za cilj stvaranje održivijeg gospodarstva.

“Ova kriza pokazala nam je, prije svega, da se stvari mogu brzo promijeniti kada se tome posvetimo i kada osjetimo neposrednu prijetnju našim životima. Drugo, jasno je da sustav koji smo imali ranije nije održiv,” rekla je.

“Vidim to kao ogromnu priliku za to veliko resetiranje i korištenje ovog ogromnog priljeva novca – da iskoristimo te opsežnije instrumente koje kreatori politika danas imaju na način koji ranije nije bio moguć – za stvaranje promjene koja nije inkrementalna, ali ćemo se moći osvrnuti unazad i reći da je ovo bio trenutak kada smo stvarno počeli stavljati prirodu u centar gospodarstva,” rekla je Schwab.

Glasnogovornik Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) Trevor Chueu rekao je za AFP da Nicole Schwab, koja je direktorica WEF-ove inicijative 1t.org i članica Izvršnog odbora Svjetskog ekonomskog foruma, nije prijetila “klimatskim zatvaranjem.”

“Možemo potvrditi da je to lažna vijest,” napisao je Chueu u elektroničkoj poruci od 10. kolovoza 2023.

Kontroverza o ‘Velikom resetu’

Ovi članci i objave na društvenim mrežama posljednji su primjer teorija zavjere koje često ciljaju na WEF.

U snimci Schwab spominje “Veliki reset,” koncept kojeg su predvodili WEF i britanski kralj Charles kako bi preoblikovali globalno gospodarstvo oko načela ekonomske pravednosti i ekološke održivosti nakon pandemije koronavirusa. Međutim, “Veliki reset” također je postao popularan klišej u teorijama usmjerenim na WEF, koje zagovaraju postojanje zavjere tajnih i tajnovitih globalnih elita koje teže svjetskoj dominaciji.

Na primjer, AFP je opovrgnuo tvrdnju da je WEF pozivao na dekriminalizaciju pedofilije, da je zahtijevao žetvu dječje krvi ili ubijanje kućnih ljubimaca.

“WEF je gurao ideju o ‘zaključavanju klime’ otkako se Covid prvi put pojavio,” stoji u člancima. Netočne informacije da se radi na “klimatskim zatvaranjima” u “petnaestominutnim gradovima” počele su kružiti krajem 2022. Na primjer, AFP je opovrgnuo tvrdnju da je Vijeće okruga Oxford u Ujedinjenom Kraljevstvu usvojilo plan za probni sustav ekvivalentan “klimatskom zatvaranju” kojim bi se 2024. godine stanovnici zatvorili u “petnaestominutne” zone.

“Petnaestominutni gradovi” urbanistički su koncept s ciljem projektiranja četvrti koje zadovoljavaju potrebe svih stanovnika unutar 15 minuta hoda ili vožnje biciklom. Stručnjaci su već rekli za AFP da cilj filozofije nije ograničiti kretanje ljudi.

U snimci koju je objavio InTent, Schwab kaže da se “poslovni rast može dogoditi uz pozitivan utjecaj na prirodu. Regenerativna poljoprivreda, naravno, velik je dio toga” i pita: “Možemo li se zamisliti kao generacija obnove?”

Koncepti koje spominje su oni o kojima je ranije raspravljao Svjetski ekonomski forum – regenerativna poljoprivreda (koja je usredotočena na poboljšanje zdravlja tla degradiranog upotrebom teških strojeva, gnojiva i pesticida u intenzivnoj poljoprivredi), dok se ideja “generacije obnove” odnosi na mlade ljude posvećene očuvanju okoliša.

Schwab priznaje da će promjena koju bi ona željela vidjeti zahtijevati puno političke volje i da će poslovni akteri morati “prestati poslovati kao i obično, ali na vrlo ozbiljan način i reći: ‘moramo donijeti vrlo teške odluke’.”

“Šokovi dolaze i bit će još gori ako to ne učinimo sada,” dodala je.

Tog dijela nema na snimci koja je kružila društvenim mrežama, ali se navodi u tekstu na engleskom, te u prijevodima na srpskom i hrvatskom.

Međutim, u tom cijelom kratkom govoru Nicole Schwab ne spominje nikakve detaljne prijedloge politike za provedbu ove vizije. AFP također nije uspio pronaći ikakve dokaze da ona ili WEF javno pozivaju na “klimatska zatvaranja”,

