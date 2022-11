Analitičar: Rusija ima veliki problem

Podijeli:







Izvor: Celestino Arce/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Marinko Ogorec, sigurnosni analitičar s Veleučilišta Velika Gorica i Denis Avdagić, vanjskopolitički analitičar razgovarali su o ratu u Ukrajini u emisiji 1. programa Hrvatskoga radija "U mreži Prvog".

“Na neki se način radi o vojnoj pobjedi, no ovdje su i Rusi ostvarili ono što nisu kod Harkiva. Tamo oni nisu izvukli snage nego je to bilo doslovno bježanje i bezglavo su se izvlačili. Izvlačenje iz Hersona je bilo organizirano, provedeno po svim pravilima”, ustvrdio je Marinko Ogorec. Dodaje kako je u Hersonu pobjeda, ali to nije prekretnica ili kraj rata. Kao prekretnicu rata je označio trenutak kada su Ukrajinci započeli ofenzivu na sjeveru kod Harkiva.

Avdagić: Prekretnica je bila odustajanje od Kijeva

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić kao prvu prekretnicu u ratu vidi odustajanje Rusa od osvajanja Kijeva, dok je za njega druga prekretnica bila ukrajinska protuofenziva na sjeveroistoku. Tvrdi kako je povlačenje Rusije značajno u simboličnom smislu jer su se Rusi povukli s vlastitog teritorija.

“U tom je smislu to poruka i političkoj javnosti u Rusiji, ali i u Ukrajini”, kazao je Avdagić. Dodaje kako je problem u Ukrajini taj što ukrajinske snage dolaze na teritorij koji je uništen. Smatra da Rusi trenutno nemaju dostatne snage za veću ofenzivu, već da su oni trenutno fokusirani na stratešku obranu.

Avdagić govori kako Rusija ima veliki problem. Osim demoralizirane vojske, demoralizirana je i čitava zemlja. “U ovom trenutku je ključno tko može više izdržati u Ukrajini. Ukrajina ima potporu EU i SAD-a, ali njihov otpor je doista nešto što se nije očekivalo”, zaključio je Avdagić za HRT.

