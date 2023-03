Britanski obavještajci: Uništen još jedan moćan ruski radar, teško će do novih

Ukrajinske specijalne snage objavile su snimku uništenja ruskog kontrabaterijskog radara ZOOPARK-1M na području Donjecka, navodi se u novom izvješću britanske obavještajne službe.

Video of a Russian Zoopark-1M 1L261 counter battery radar targeted by artillery (likely an Excalibur round) after being located by Ukrainian SSO.

Napori da se unište neprijateljski kontrabaterijski radari od početka rata su stalno prisutni s obje strane.

Iako je prisutan relativno mali broj ovih sustava, oni značajno pojačavaju moć njihovih vojnih snaga. Omogućavaju zapovjednici brzo lociranje i gađanje neprijateljske artiljerije. S druge strane, s obzirom da ostavljaju aktivan elektromagnetski znak, lako budu otkriveni i uništeni.

Rusija je, navodi se dalje u izvješću, izgubila dosad najmanje šest takvih sustava i izgledno je da joj je preostao jako ograničeni broj njih u Ukrajini.

Nabava novih kontrabaterijskih radara je ključni prioritet i Rusije i Ukrajine, ali Rusija će se vjerojatno teže s tim izboriti jer je za te sustave potrebna elektronika visoke tehnologije, čija opskrba je poremećena zbog nametnutih sankcija.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2023.



