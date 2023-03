Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg kaže kako savez vjeruje da je Moskva od Pekinga tražila smrtonosnu pomoć u invaziji na Ukrajinu.

Stoltenberg je upozorio Kinu da Rusiji ne isporučuje smrtonosno oružje, dok se kineski predsjednik Xi Jinping i predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaju u Moskvi na razgovorima.

“Nismo vidjeli nikakve dokaze da Kina isporučuje smrtonosno oružje Rusiji, ali smo vidjeli neke znakove da je to bio zahtjev Rusije i da je to pitanje koje kineske vlasti razmatraju u Pekingu”, Stoltenberg je rekao novinarima u Bruxellesu.

“Kina ne bi trebala pružati smrtonosnu pomoć Rusiji, to bi značilo podržavanje ilegalnog rata”, rekao je Stoltenberg dok je podnosio godišnje izvješće o radu, prenosi Index.

2022 was a pivotal year for our security. In a more dangerous & contested world, #NATO is standing strong and united, & providing unprecedented support to #Ukraine. Read my Annual Report. https://t.co/yS05gdUG6t pic.twitter.com/chfgeDTLkv