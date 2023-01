Slama se Putinova vojna mašinerija: “Naši generali ne mogu se obučiti”

Podijeli :

Izvor: M-Production / Alamy / Alamy / Profimedia / ilustracija

Ruski i zapadni vojni stratezi slažu se oko jedne stvari - gomilanje velikog broja novih regruta u jednu zgradu koja je u dometu ukrajinskih projektila kako bi dočekali Novu godinu bila je fatalna pogreška.

“Nikada nisu trebali biti tamo,” izjavio je umirovljeni vice maršal britanskog zrakoplovstva, Sean Bell.

Navodno je u zgradi fakulteta u Makijvki 1. siječnja bilo oko 600 ruskih vojnika u trenutku kada su na nju pale četiri HIMARS rakete američke proizvodnje. Rusi tvrde da je poginulo 89 vojnika, što je najveći gubitak života u jednom danu koji je Moskva priznala od početka rata. Ukrajina procjenjuje da je broj mrtvih bliži 400, piše Politico.

Bell i ostali vojni stručnjaci sa Zapada kažu da su Rusi bili potpuno otvoreni i ranjivi na ovakvu vrstu katastrofalnog napada. S tim se slažu i ruski zastupnici i proratni blogeri.

Prozivaju se odgovorni

Na društvenoj mreži Telegram, ali i ostalim platformama koje koriste ovi sve utjecajniji kritičari, sve glasniji su pozivi da se prozovu odgovorni, kao i da se smijene vojni vođe.

“Naši generali u principu se uopće ne mogu obučiti,” kaže Igor Girkin, bivši obavještajac i paramilitarni časnik koji je odigrao ključnu ulogu u ruskoj aneksiji Krima i ratu u Donbasu.

Šef ukrajinskih obavještajaca otkrio kada očekuju kraj rata Borbe se nastavljaju u Ukrajini unatoč ruskim tvrdnjama o primirju?

Girkin, koji koristi pseudonim Igor Strelkov i ostali bijesno su promatrali seriju pogrešaka ruske vojske zbog kojih je Ukrajina dobila priliku izvesti najsmrtonosniji napad na Ruse od početka rata.

Ne samo da je na jednom mjestu bio okupljen veliki broj regruta, i to tek nekoliko desetaka kilometara od fronte, već su se nalazili i u neposrednoj blizini ogromnog skladišta streljiva što je, kažu blogeri, pridonijelo snazi eksplozije.

“Ono što se dogodilo u Makijivku je strašno,” piše “Archangel Spetsnaz Z“, ruski vojni bloger čiji Telegram kanal prati preko 700.000 ljudi. “Čija je bila ideja smjestiti veliki broj vojnika u jednu zgradu? Čak i idiotu je jasno da će bilo kakav artiljerijski napad rezultirati velikim brojem ranjenih i poginulih.”

Rastu i kritike od strane političara i državnih medija, čak i od jedne od glavnih propagandistica rata, Margarite Simonjan, glavne urednice državnog medija Russia Today. Ministarstvo obrane nije imalo izbora: Morali su prekinuti prvotnu šutnju oko ovog debakla i pokušati promijeniti narativ obećavši istragu.

Ti napori zasada nisu donijeli previše ploda, ponajviše zato jer je ministarstvo krivnju pokušalo svaliti na same regrute jer su se oglušili na zabranu korištenja mobitela.

Krivi su mobiteli

“Već je očito da je glavni krivac za napad to što su vojnici koristili mobitele iako im je to bilo zabranjeno”, izjavio je general pukovnik Sergej Sevrjukov, zamjenik čelnika glavnog vojno-političkog odjela ruskih oružanih snaga.

“Na taj način neprijatelj je uspio pratiti i odrediti koordinate lokacije vojnika za raketni napad,” dodao je.

Iako se vjeruje da su obje strane koristile mobilne signale pri određivanju meta – Rusija vjerojatno za napad na vojnu bazi blizu Lavova, a Ukrajina za napad na ruskog generala prošlog ožujka – neki ruski kritičari ne vjeruju u ove tvrdnje. Jedan od njih je i Semjon Pegov, poznati bloger kojeg je prošle godine Putin nagradio Ordenom hrabrosti.

“Ova priča s mobitelima nije baš uvjerljiva,” napisao je Pegov na Telegramu. “Ne govorim ovo često – no ovo je slučaj kada bi bilo pametnije ne reći ništa, barem dok istraga ne bude gotova. Ovako izgleda kao da pokušavaju na nekog svaliti krivnju.”

Prebacivanje krivnje

Pokušaj ministarstva obrane da prije istrage donese zaključak nije dobro sjeo ni mnogima koji odluku o okupljanju tolikog broja vojnika na jednom mjestu vide kao debakl, a oni kažu da je pokušaj svaljivanja krivnje na same vojnike pokušaj da se zataškaju pogreške časnika i zapovjednika.

FOTO Pogledajte kako izgleda lažna, a kako prava novčanica eura Numizmatičar: Ova kovanica kune danas vrijedi bar 3.000 eura!

Okrivljavanje samih regruta također raspiruje skepsu da će itko od viših zapovjednika snositi odgovornost – no čini se da će bijes rasti ako se to ne dogodi. Već tjednima kolaju glasine o potresima u višim ešalonima ruske vojske. Priča se da bi šef generalnog štaba, Valeri Gerasimov, mogao biti smijenjen. Upravo to su zahtijevali proratni ruski blogeri, kao i čečenski vođa Ramzan Kadirov, ali i Jevgenij Prigožin.

Frustracije rastu, a optužbe o nesposobnosti lete na sve strane, ovaj zahtjev ruskih proratnih blogera neće tako skoro nestati. Oni već kritiziraju i druge greške u vojnim odlukama.

Na primjer, bloger imena “Rybar“, koji ima preko milijuna pretplatnika na Telegramu, nedavno je skrenuo pozornost na to da ruska vojska nije nove regrute rasporedila po jedinicama koje već imaju borbenog iskustva, kako bi novopridošli mogli brže učiti. Tu praksu slijede Ukrajinci, koji ne osnivaju nove jedinice za novake.

“Valjalo bi još jednom pogledati praksu ukrajinskih oružanih snaga, koje su još u travnju zaključile da se novi vojnici moraju pomiješati s borbenim jedinicama koje su već testirane na fronti,” napisao je.

Nakon niza neuspjeha, i dok pozivi za promjenom postaju sve glasniji, ostaje za vidjeti hoće li zapovjednici biti spremni poslušati.