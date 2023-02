Umro je zapovjednik Azova. Ovako je izgledao nakon ruskog zarobljeništva

Preminuo je Oleh Mudrak, zapovjednik 1. bataljuna pukovnije Azov, potvrdio je njegov nećak Danilo na svom Instagramu. Oleh Mudrak proveo je šest mjeseci u ruskom zarobljeništvu i preživio eksploziju u logoru za ratne zarobljenike Olenivka. Iz ruskog zarobljeništva je pušten u rujnu prošle godine. Njegov nećak nije otkrio uzrok smrti, piše Ukrajinska Pravda.

Oleh Mudrak je branio Mariupolj još 2014., a sudjelovao je i u žestokim borbama za čeličanu Azovstal nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači prošle godine. Ruske snage su ga zarobile nakon što su ukrajinske snage napustile Azovstal, a u rujnu je vraćen u Ukrajinu u sklopu razmjene za zarobljenike.

Radilo se o velikoj razmjeni u kojoj je prokremljovski orijentiran ukrajinski oporbeni političar Viktor Medvedčuk zamijenjen za 200 ukrajinskih zatvorenika. “Prvo nam je ponuđeno da vratimo 50 naših ljudi u zamjenu za jednog od onih u pritvorskom centru Službe sigurnosti Ukrajine. Razgovarali smo. Inzistirali smo. Broj od 50 porastao je na 200”, kazao je tada Zelenski.

Podsjetimo, pripadnici pukovnije Azov i drugih postrojbi su se predali u svibnju prošle godine nakon što su više od dva mjeseca držali položaj u golemoj čeličani Azovstal i branili Mariupolj, važan lučki grad na jugu Ukrajine. Ruski režim je pukovniju Azov zbog veza s krajnjom desnicom koristio kao jedno od opravdanja za pokretanje invazije na Ukrajinu.

Vijest o Mudrakovoj smrti je na Twitteru objavio i savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko. Uz izraz sućuti je priložio i fotografiju koja prikazuje Mudraka prije i nakon ruskog zarobljeništva.

Ukrajina je prije nekoliko dana priopćila da su 100 ukrajinskih vojnika i jedan civil vraćeni u Ukrajinu u sklopu razmjene zarobljenika s Rusijom. “Nastavljamo vraćati Ukrajince iz zarobljeništva. Danas sto naših vojnika i jedan civil ide kući”, napisao je šef Ureda predsjednika Ukrajine Andrij Jermak u objavi na Telegramu.

Koordinacijski stožer za postupanje s ratnim zarobljenicima u Kijevu je naveo kako je oslobođeni civil Ivan Samoidiuk, prvi zamjenik gradonačelnika Enerhodara koji je bio u zatočeništvu 333 dana. Jermak je dodao da su 94 oslobođena vojnika “branitelji Mariupolja”, uključujući 63 vojnika koji su se borili u čeličani Azovstal, piše Ukrajinska Pravda.

