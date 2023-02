Sharing is caring: Genijalna inicijativa na Facebooku koja pomaže tisućama ljudi

Podijeli :

Godinama već razne građanske incijative upozoravaju na problem gomilanja otpada i sve češće promoviraju ideju životnog stila s nula otpada, odnosno zero waste. Ne radi se samo o problemu zagađenja planeta plastikom, već o tonama hrane i odjeće koji se bacaju, a mogli bi biti ponovno korišteni. Jedna mala grupa entuzijasta već godinama se bori za takav životni stil, a u grupi na Facebooku pridružili su im se deseci tisuća građana.

“Dijelite sve što želite, uključujući hranu, znanja i vještine. Ovdje se zbog zloupotrebe ništa ne prodaje i ne razmjenjuje”, stoji u opisu grupe na Facebooku Sharing is caring Zagreb koja potiče upravo ovakav oblik kružne ekonomije.

Radi se o grupi u kojoj ljudi razmjenjuju i dijele sve što im je višak ili traže ono što im nedostaje. Od hrane i odjeće preko igračaka, ukrasa, slika do opreme za automobile, kućanskih aparata i namještaja, sve se to može naći, pokloniti ili dobiti u grupi Sharing is caring.

“Grupa je napravljena kako bismo svi zajedno potaknuli kružnu ekonomiju i život sa što manje otpada, umjesto da potičemo konzumerizam i konstantnu potrebu za kupovinom, najčešće jeftinih predmeta te njihovo bacanje. Ovdje poklanjamo stvari koje nam ne trebaju. Možda imate neku odjeću krivog broja, nešto što više ne koristite (od školskog pribora, zdjelica, kablova pa sve do kućanskih aparata i namještaja), nešto što je strgano i lako se da popraviti, ali jednostavno nemate vremena… Možda imate previše hrane u hladnjaku a nećete je stići potrošiti – objavite ovdje. Također, dijelite znanja, vještine, usluge i slično”, napominje se u opisu.

Nešto više detalja doznali smo od administatora Anamarije Prgomet i Ivana Vedaka.

Originalno su grupu pokrenule Anamarija, Anna i Sara, a kasnije su se priključili Julija i Ivan. “Grupa je pokrenuta 2018. na jednoj kavi gdje je Anna pričala o aplikaciji preko koje bismo dijelili stvari. Ja sam odmah uzela mobitel u ruke i napravila prvu grupu koja se zvala Sharing is caring Hrvatska, no ubrzo je prerasla svoje kapacitete i preimenovali smo je u Sharing is caring Zagreb te otvorili još 17 grupa za cijelu Hrvatsku”, objašnjava Anamarija.

“Ideja se nadograđivala s vremenom, a grupa je postajala bolja i organiziranija. Na koncu je prerasla u zajednicu, stranicu, udrugu, događanja i projekte koji se realiziraju”, ističe Ivan.

“Drago mi je da smo uspjeli okupiti toliki broj članova koji dijele stvari umjesto da ih bace te na taj način provode temeljnu vrijednost naše grupe u djelo, a ta vrijednost je cirkularna ekonomija”, dodaje Anamarija.

“Vraćate vjeru u ljude”

Koliko grupa doista znači ljudima, može se primijetiti u objavama u kojima se članovi gotovo svakodnevno zahvaljuju na pomoći. Najviše se nudi odjeća, pogotovo dječja, i namještaj, a često se traži tehnika, gadgeti, telefoni, laptopi i slično. Ponekad ljudi traže specifične predmete jer se više ne proizvode ili jer ih sami ne mogu kupiti, a ponekad im zbilja nedostaju i najosnovnije stvari poput dječjih pelena ili osnovnih kućanskih aparata.

Tad se nerijetko mogu naći objave poput ove:

“Samo želim zahvaliti svim ljudima koji su nam se javili u vezi objave u grupi Sharing is caring Zagreb. Hvala vam svima do neba, vraćate vjeru u ljude i ljudskost u ovom okrutnom sebičnom svijetu. Dođe ti onako toplo oko srca, istovremeno i teško jer ti pomognu i poznati i nepoznati ljudi… Preplavile su me emocije, živci su nam na izdisaju, a moramo glumiti da smo jaki. Hvala vam svima!”

Više od 50.000 članova

Grupa trenutno ima oko 50.600 članova. Administratori su zadovoljni odazivom, ali i paze da se poštuju pravila grupe i da sve funkcionira.

“Odaziv ljudi je veliki, stoga pazimo koga puštamo u grupu, a selekciju vršimo putem pitanja na koja potencijalni članovi trebaju odgovoriti pri ulasku u grupu. Često nam daju povratne informacije, čak i previše. Pravila koja smo postavili su bazirana na višegodišnjem iskustvu vođenja grupe kroz čiji proces članovi nisu prošli tako da neke njihove prijedloge uvažimo, ali pravila koja trenutno imamo, dobro funkcioniraju. Uvijek ima zadovoljnih i nezadovoljnih ljudi i to je više manje subjektivno viđenje pojedinca”, ističe Anamarija.

Grupu trenutno moderira pet administratora, no zbog vlastitih poslova i privatnih obaveza ne uspijevaju svaki dan riješiti sve zahtjeve pa planiraju proširiti tim za dva ili tri moderatora.

Pozivaju sve koji još nisu iskusili čari kružne ekonomije, ponude i potražnje, da se priključe. “Ako su iz Zagreba, pozvao bih nove korisnike da se pridruže našoj grupi koja svakim danom raste. Pozvao bih također da se drže pravila, da budu ljubazni jedni prema drugima i da podržavaju kružnu ekonomiju i princip FIVE Rs: Reduce, Reuse, Repair, Rot, Recycle (odbij (kupovinu nepotrebnog), smanji, ponovno iskoristi, recikliraj, kompostiraj). Ako nisu iz Zagreba, nakon naše je nastalo dosta grupa ovog tipa u ostalim gradovima pa neka se priključe njima. Ako ne postoje, uvijek mogu pokrenuti svoju i biti prvi u ovakvom aktivizmu za bolju budućnost”, poručuje Ivan.

“Popis svih naših grupa korisnici mogu pronaći na našoj stranici na Facebooku Zero Waste Croatia“, dodaje Anamarija.

Zamolili smo ih ako se mogu prisjetiti neke zabavne objave, nečeg posebnog iz ovih nekoliko godina aktivnosti. “Bilo je puno lijepih iskustava, a ono što mi prvo pada na um je objava u kojoj je članica tražila igračke kolica za lutke za svoje mačke koje sjede u njima”, rekla nam je Anamarija. Pronašli smo tu objavu i doista, radi se o posebnoj mačjoj družini koja gaji neke malo drugačije navike. Hengi, Cestarić i Živac, bijeli mužjaci upitnog sluha, jednostavno vole boraviti u kolicima za lutke. Oni u njima sjede, rade poze, spavaju, igraju se i prilično su ljubomorni jedan na drugoga ako nema mjesta za sve. Očito su s razlogom privukli pažnju i admina Sharing is caring jer i oni imaju svoju stranicu pa zgode mačaka u kolicima možete pratiti na stranici Crazy Cats House.

