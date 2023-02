Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je u Kremlju primio šefa kineske diplomacije Wanga Yija, objavili su ruski državni mediji.

Na snimkama koje su objavile ruske televizije vidi se kako kineska delegacija sjedi s Putinom i njegovim suradnicima za relativno malim stolom. Ti prizori odskaču od prizora uobičajenih Putinovih sastanaka za golemim stolom, prenosi Index.

BBC-jev dopisnik Stephen McDonell navodi kako je Kremlj manjim stolom možda simbolički htio sugerirati bliskost Kine i Rusije.

Images of #China’s Wang Yi meeting Vladimir Putin coming through. Note this is a small table by the Russian leader’s standards. To show a symbolic closeness to #Russia? pic.twitter.com/iHRcrDbvT9