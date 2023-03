Ruski tajkun i prijatelj Vladimira Putina, Vladimir Solovjev, na Twitteru je objavio video u kojemu napada i prijeti Italiji.

“Neka europski gadovi drhte. Opet ćemo prijeći Alpe i vidjeti sjećaju li se u Milanu kako su ljubili ruke ruskim vojnicima”, govori Solovjev u snimci koju je na Twitteru podijelio savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko.

“Ako ćete biti bezobrazni, gadovi, onda znajte da Rusi polako kreću, ali brzo jašu”, poručio je Solovjev podsjećajući na pohod ruske vojske na sjever Italije 1799. godine. Tada je ruski general porazio francusku vojsku koja je bila prisiljena napustiti Milano.

Attention, Italy!



Solovyev threatens that "Milan will remember how they kissed the hands of Russian soldiers" pic.twitter.com/flX0fMGHNR