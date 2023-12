Analitičar o izborima u Srbiji: Srpsko društvo je na neki način hipnotizirano

Podijeli :

Vanjskopolitički novinar i analitičar Jutarnjeg lista Vlado Vurušić u Newsroomu je s Natašom Božić komentirao izbore u Srbiji gdje je Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića odnijela uvjerljivu pobjedu dok je oporbena proeuropska koalicija Srbija protiv nasilja osvojila dvostruko manje glasova.

Komentirajući koliko su ovakvi rezultati iznenađenje Vlado Vurušić je rekao:

“Svi su očekivali pobjedu Vućića, on se jako potrudio. Srbija je, nažalost, društvo koje sve više tone u nacionalistički konzervativizam, desnicu. I ono biračko tijelo koje je dosad glasalo za sitne ultranacionalističke stranke, okrenulo se Vučiću jer on nije ništa drugo nego upravo to, ultranacionalistički političar na Miloševićevima zasadama. Srbija nažalost bez obzira na to što neke kolege kažu da je podijeljeno društvo, ona nažalost nije podijeljeno društvo kao primjerice Poljska, Italija, pa i Hrvatska. Srpsko društvo je na neki način hipnotizirano, vjeruje Vučiću koji je dao toliko lažnih obećanja i svega, da je neshvatljivo da se glasa za njega. Ovo je jedno zaokruženje, potpuna putinizacija i orbanizacija Srbije na konzervativnim, desnonacionalističkim zasadama i tu nažalost nema opozicije. Oporba je razjedinjena, iznenađen sam da su dobili 20-tak posto glasova. Nisu se pokazali kao alternativa jer ni na jedno ključno pitanje koje Srbiju muči, nemaju odgovor i europski put im nije bio u fokusu kampanje.”

Dodaje da vjerojatno ni nepravilnosti neće poljuljati rezultate:

“Vučić ima šapu na svemu, od pravosuđa do izborne komisije koja je rekla da nema nepravilnosti, no zabrinjavajuće za Srbiju je to da se to s autobusima dogodilo u glavnom gradu, Beogradu, praktički centru grada. Vučićev režim ne obraća pažnju na primjedbe opozicije jer se osjećaju sigurno. Nažalost, mislim da od prosvjeda neće biti ništa.”

“Srbija protiv nasilja nema snagu kakvu je imao Đinđić”

Opozicija u Srbiji trudila se dobiti barem Beograd, no Vlado Vurušić tvrdi ni to vjerojatno ne bi puno pomoglo:

“Ta građanska opozicija u Srbiji nadala se ovoj pobjedi. I govorili su – ako se osvoji Beograd, da je to početak kraja Vučića. No, ako uzmemo druge primjere u Europi, to nije tako. Orban već dugo vrijeme ne kontrolira Budimpeštu. Vučić je, nažalost, po europsku Srbiju toliko jak da ga ni poraz u Beogradu ne bi ugrozio.”

Vurušić zaključuje da trenutna opozicija Srbija protiv nasilja nema snagu kakvu je imao Đinđić i stranke oko njega kad se rušio Milošević. “Vučić se u početku prepao prosvjeda, no pokazalo se da bez obzira na to, opet nisu imali snagu srušiti režim”, istaknuo je.

