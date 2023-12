HDZ nema jakog “drugog čovjeka” stranke. Puhovski: “Postoje dvojica koji bi to mogli biti”

Podijeli :

Devedesetih, u vrijeme Franje Tuđmana, HDZ nije bio klasična politička stranka, nego politički pokret koji je zahvaćao široko pa je imao jaku i krajnje desnu i liberalno lijevu (tehnomenadžersku) struju, a time i kadrovsku širinu pa nije manjkalo moćnih ljudi u Tuđmanovoj sjeni. U doba Ive Sanadera HDZ je već bio profiliraniji u političku stranku, a iza Sanadera stajao je niz snažnih političkih figura, tzv. patrijarha (Šeks, Hebrang, Luka Bebić...). HDZ Jadranke Kosor u tom je smislu bio ekstenzija Sanaderovog, a u vrijeme Tomislava Karamarka znalo se da je moćni "drugi čovjek" Milijan Brkić.

Po širini kontrole i koncentrirane moći, Andrej Plenković je najjači lider HDZ-a nakon Tuđmana. Na unutarstranačkim izborima u ožujku 2020. riješio se konkurenata u stranci, ali je iz tog procesa izašao i bez jakog drugog čovjeka stranke.

“Za HDZ važi formulacija koju je davno izrekla starleta Zsa Zsa Gabor, poznata po izjavama koji se odnose na muško-ženske odnose, a glasi: Samo jedan je prvi, svi su ostali drugi. I to važi za HDZ otkad postoji”, kaže politički analitičar Žarko Puhovski.

“HDZ u sebi nosi totalitarnu klicu”

Od početka je, dodaje, HDZ ustrojen u smislu na koji je prije 70-ak godina Hannah Arendt govorila o totalitarnoj sljedbi koja se prije svega bavi podrškom vođi.

“Vođa se može mijenjati, ali koncept podrške kao osnove stranačkog djelovanja ostaje. To ne znači da je država u kojoj je takva stranka na vlasti totalitarna, jer nije, ali stranka u sebi nosi totalitarnu klicu. Nju su pokušali liberalizirati Sanader pa Jadranka Kosor, a u jednom razdoblju i Plenković, koji je od toga odustao kada se vidjelo da to samo multiplicira unutrašnje poteškoće. Ne toliko zbog toga što bi se netko gurao na broj 2 u stranci, nego stoga što se netko gura na broj 7, a mjesto mu je, primjerice, na broju 18″, kazao je.

Puhovski smatra da će se stranački “broj 2” u HDZ-u pojaviti u trenutku kada Plenković kaže da odlazi, iako ne smatra da će to biti tako skoro. U posljednje vrijeme kao takav se spominjao donedavni osječko-baranjski župan Ivan Anušić, sada ministar obrane.

“Anušić je, kao svojedobno sam Plenković u odnosu na Karamarka, iskazivao kritike na račun vodstva stranke. No, tada ga je Plenković “elegantno” doveo u Vladu. Kao što je Bismarck rekao, a ja to pristojno prevodim: Bolje da su u mojem šatoru pa da uriniraju vani, nego da su vani pa da uriniraju u moj šator”, kaže.

Jandroković ne želi biti više od “broja 2”?

Plenkovićeva ključna prednost u odnosu na druge u HDZ-u vidi se, kaže Puhovski, u odnosu prema Bruxellesu.

“Svojedobno je Krleža opisujući razliku između Tita i Stjepana Radića napisao: Tito dolazi u Ujedinjene nacije kao što Radić odlazi u Strizivojnu i Vrpolje. To važi za Penkovića i u odnosu na Anušića i bilo koga drugoga u HDZ-u, osim djelomično Jandrokovića”, ističe.

Za Gordana Jandrokovića, koji i dužnošću predsjednika Sabora figurira kao HDZ-ov “broj 2”, Puhovski kaže da je on samoga sebe pozicionirao kao čovjeka “eventualno zadovoljnog brojem 2 u stranci”.

“Kad kažem “eventualno”, mislim na to da on ne želi pasti na broj 3 ili 4, a da taj broj 2 neće doživljavati kao odskočnu dasku za broj 1. To ne znači da se stjecajem okolnosti i on možda ne pojavi na toj poziciji, ali zasad mi se čini da nema velike šanse za to”, rekao je Puhovski.

“Funkcija predsjednika obavlja se u Bruxellesu”

S druge strane, ističe, dvojicu koji, prema njemu, za to imaju šanse – Branka Bačića i Olega Butkovića.

“Imaju dobar imidž u stranci, ali su, koliko je to moguće, privaćeni i izvan stranke. S obojicom oporba relativno pristojno razgovora, ali imaju taj nedostatak Bruxellesa. Koliko god se moglo činiti da Plenković pretjeruje s Bruxellesom – katkada i pretjeruje – istina jest da je Bruxelles novi glavni grad, novi “Beograd”, i da se tamo obavlja funkcija predsjednika Vlade barem koliko i u Zagrebu. A više nego u Splitu, Rijeci ili Zaprešiću”, dodaje Puhovski.

Ako Plenković u dogledno vrijeme i ode, njegovo će mjesto stoga morati zauzeti netko tko je “lokalni” igrač, ali da uza sebe ima jakog potpredsjednika i ministra vanjskih poslova koji bi i u Bruxellesu nešto predstavljao. “Ne vidim drugu mogućnost u ovom trenutku” – napominje Puhovski.

“Božinović nije izvorni HDZ-ovac, Ressler nema temperament”

A uz Bačića i Butkovića – Davor Božinović?

“On je strano tijelo u stranci, on nema HDZ-ov background”, odgovara Puhovska pa objašnjava: “Njega doživljavaju kao čovjeka koji je bio s Mesićem, pa s HNS-om… A on, koliko god se trsio, nije čovjek koji bi imao realnu šansu biti novi lider stranke. On je puno bolji potencijal za ministra vanjskih poslova, nego što je sada ministar unutarnjih poslova.”

Dojam je i da se Karlo Ressler na dužnostima u Bruxellesu “obučava” za buduće visoke dužnosti u stranci. Puhovski, pak, kaže kako mu se čini da on nema temperament važan za tu dužnost.

“Doduše, i kod Plenkovića se činilo da ga nema, pa je poslije taj temperament razvio čak i preko razine koja se u posljednje vrijeme čini prihvatljivom. Ressler možda ima mogućnost razviti tu osobinu u trenutku kada HDZ više ne bi bio izgledni kandidat za vođenje države. On može biti ministar, možda čak i ministar vanjskih poslova uz uvjet da ima doista jakog domaćeg predsjednika, ali ni to mi se ne čini sasvim vjerojatnim”, kazao je Puhovski.

“Plenkovića su zvali i u Milanovićevu vladu”

Na koncu, koliko god se stranački kadrovski bazen činio plitak, uvijek se nađe kandidata za upražnjena mjesta, pa i ono najviše.

“Uvijek ima ljudi koji, kako bi rekao Napoleon, u torbi imaju maršalsku palicu i tomu se nadaju. Mnogi od njih nemaju sposobnosti, a mali broj onih koji bi sada bili kandidati imaju autsajdersku poziciju kakvu je prije desetak godina imao Plenković. Kojega je, samo da kažem, dvije godine prije nego što će biti izabran za predsjednika HDZ-a, Vesna Pusić pozivala da bude tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova u vladi Zorana Milanovića. I nikome se to nije činilo čudnim, pa ni njemu samome”, zaključio je Puhovski.

