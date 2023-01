Anonymousi opet prijete Vučiću: “Još nismo završili s tobom!”

Neformalna međunarodna hakerska grupa "Anonymous" uputila je nove poruke predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Na Twitteru su objavili da su hakirali desetke povjerljivih dokumenata iz Vlade Srbije.

Uz objavu stavili su i poveznicu, ali, kada se na nju klikne, stoji da su dokumenti obrisani.

“Još nismo završili s tobom, lutko gospodina Putina!”, poručili su Vučiću.

JUST IN: The #Anonymous collective has leaked dozens of confidential documents from the Serbian government#OpSerbia



Link: https://t.co/65X4pK3vIR



"We're not done with you yet, Mr. Putin's puppet!" pic.twitter.com/HKU9q3QDlB