Anonymousi hakirali Vučića i poslali mu jezivu poruku: “Ovo je samo početak…”

Neformalna međunarodna hakerska grupa "Anonymous" uputila je nove poruke predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kojoj navode da će ga "natjerati da plati skupu cijenu".

Na jednom od profila na Twitteru (@parrattarna) tvrde da su tijekom noći srušili stranicu Vojske Srbije, a jutros i stranicu vucic.rs, ali su obje stranice trenutno u funkciji.

„Fašisto Aleksandre, ne troši vrijeme sa svojim psima. Tvoja vojska sada ne može lajati. Ne podcjenjuj Anonymouse, stavit će ti povodac“, napisali su na tom profilu.

Poruka je stigla nakon Instagram objave predsjednika Srbije, koji je objavio fotografiju kako se igra sa psima i napisao: „Spremamo se za borbu protiv Anonymousa“ nakon prvih poruka Anonymousa krajem prosinca 2022. godine, u kojoj su tvrdili da Vučić „izaziva provokacije na sjeveru Kosova i pokušava izazvati oružani sukob“.

Na Twitteru se oglasio i profil Anonymous TV sa ukrajinskom zastavom (@youranontv), koji je objavio prvu poruku krajem prosinca i koji sada navodi da su spremni odazvati se na Vučićev „izazov“.

„Putinova marioneto, Aleksandre Vučiću, pošto si spreman izazvati nas, ispunit ćemo ti želju. Ovo je samo početak, a uskoro ćeš svjedočiti velikim iznenađenjima s naše strane. Očekuj nas“, navodi se u toj objavi.

Hey, Putin's puppet @avucic, since you are ready to challenge us, we will fulfill your wish. This is just the beginning, you will soon witness extraordinary surprises on our behalf. Expect us. #Anonymous #OpSerbia https://t.co/AaCMSViSsX