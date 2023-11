Call centar SNS-a vodi agencija za hostese: Kako izgleda radni dan operatera?

Skriven od javnosti, u blizini Luke Beograd, nalazi se veliki call centar. Otamo, više od 100 ljudi svakodnevno naziva građane Srbije i pita ih hoće li glasati za Srpsku naprednu stranku na predstojećim izborima u susjednoj zemlji.

Iza svega se krije dobro organizirana grupa, a način na koji rade baca sumnju na kupnju glasova i novac iz „crnih fondova“. Svemu je iz prve ruke svjedočila novinarka CINS-a koja je nakratko bila dio ove grupe, piše CINS.

Sve počinje porukom.

Da biste uopće počeli raditi u call centru potrebno je da vas netko preporuči. Zato je i novinarka CINS-a, da bi je preporučili, poslala poruku s imenom, prezimenom i brojem telefona. Samo dan kasnije, ubačena je u WhatsApp grupu naziva CALL CENTAR 2023 i srpskom zastavom.

Sredinom studenog, kada se sve ovo događalo, grupa je brojala nešto manje od 350 ljudi. Ona je služila da se organizira rad onih koji će svakodnevno zvati građane i pitati ih hoće li glasati za Srpsku naprednu stranku (SNS).

U grupi nije bilo nikakvog dopisivanja između samih članova, već su mogli pisati samo administratori. Prva poruka je stigla s broja telefona pod nazviom M&J Lady Hostese.

„S obzirom da ima dosta novih članova, početak vaših radnih dana bit će od ponedeljka 20. 11. 2023“, pisalo je, uz informaciju da će rasporedi biti javljeni naknadno.

M&J Lady Hostese je zapravo agencija za hostese i, kako se navodi na njihovoj stranici, vode je sestre blizanke Milena i Jelena Marković. Njih dvije imaju više firmi s ovim nazivom, ali su one ili obrisane ili je njihov rad privremeno prekinut.

Ova agencija inače već godinama organizira hostese za promocije, korporativne događaje, sajmove, televizijske reklame. Organizacija call centra SNS-a nigdje se ne spominje.

Prema informacijama koje je CINS dobio od izvora koji je upoznat s radom call centra, posao je na isti način bio organiziran i prošle godine. Međutim, to se nigdje ne spominje u financijskom izvještaju o troškovima izborne kampanje SNS-a za prošlu godinu.

U subotu, 18. studenog, s ovog profila je stigla još jedna poruka.

„Polako spakirajte raspored, nemojte me odmah bombardirati porukama. Imate cijeli dan da razmislite o rasporedu“, napisala je i dodala da će rad biti organiziran u smjenama. U svakoj smjeni po 73 osobe.

Tada je grupa otključana i krenula je „poplava“ poruka. Ljudi su počeli pisati kojih dana i koje smjene žele raditi.

Grupa je ponovo zaključana, a s profila M&J Lady Hostese poslano je: „Pravim vam raspored“.

U nedjelju je novinarka CINS-a saznala kojih dana radi i koje su njene smjene. Trebala je početi već u ponedjeljak. Prva smjena je trajala od deset ujutru do pola tri popodne, a druga od pola četiri do osam uvečer.

Sa smjenama, u grupi su poslani i brojevi takozvanih supervizora, osoba koje nadgledaju rad drugih u call centru, vode evidenciju dolazaka i pauza. Članovima grupe, među kojima je bila i naša novinarka, rečeno je da se od njih očekuje kolegijalnost i da reagiraju ispravno ukoliko ih supervizori opomenu.

Ipak, to nije bilo sve.

Oko pola deset uvečer, novinarki CINS-a je zazvonio telefon. Na ekranu je bilo ispisano M&J Lady Hostese. Ne znajući da priča s novinarkom, ženski glas s druge strane je objašnjavao uvjete rada od koji se jedan posebno isticao.

M&J Lady Hostese: 17. prosinca je izborni dan, tad se glasa, je l’ ti možeš glasati? Ti ćeš izaći da glasaš, je l’ tako?

Novinarka CINS-a: Pa, mislim, vjerojatno hoću. Nisam nešto specijalno razmišljala, ali ako budem u Beogradu, a vjerujem da ću biti zapravo, kontam da hoću.

M&J Lady Hostese: Mi zapošljavamo ljude koji će to uraditi 17. prosinca jer malo nam je suludo da plaćamo toliko dnevnica, toliko svega, a da imamo nekog tko neće glasati, tko nije pri našoj stranci, pri predsjedniku. To je neki mali uvjet za rad i sve ovo. I 17. prosinca će biti mnogo veća dnevnica. Ali kad kažem mnogo veća, bit će baš velika dnevnica jer će se raditi vjerojatno cijeli dan. Imate hranu, imate sve taj dan, o tome ne moraš brinuti, ali mora se, prije ulaska na posao, prvo ići da se glasa i dolazi se na posao. Razumiješ me?

Onda treba da slikaš taj glasački (listić, prim. nov) i pošalješ samo meni. Znači to nitko ne smije da zna, nitko ništa. To je bukvalno vaša ulaznica za taj dan, za rad, razumiješ?

Novinarka CINS-a: Taj dan se radi što? Isto što bih radila i inače?

M&J Lady Hostese: Isto sve, sve isto radiš, sve isto. Samo što je taj dan malo duži dan pa će iz tog razloga biti mnogo veća dnevnica, organizirana hrana, kave, sve. Taj dan će biti oko 300 ljudi. Bit će oko 300 ljudi na poslu, tako da će biti baš, baš će biti dosta ljudi. Iz tog razloga tražimo tim koji će raditi taj dan. Razumiješ?

Novinarka CINS-a: Ok. A reci mi samo dnevnice inače kolike su i koliko bi bile taj dan? Čisto da znam okvirno da se preračunam samo.

M&J Lady Hostese: Tri tisuće dinara je dnevnica od 10 do pola 3, to je maltene 4 i po sata, jel tako?(…) Za 17. nije mi odobreno još da kažem kolika je, razumiješ? Još uvijek me drže, ali mnogo veća, čak više nego dupla od ove dnevne koju radiš sada.

Novinarka CINS-a: Ok, strava. Važi, ok.

M&J Lady Hostese: To dobiješ na ruke i ono pozdravimo se i ne viđamo se dok ne bude ponovo kampanja.