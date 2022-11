Dodik napustio inauguraciju dok je Komšić držao govor: “Hrvati ga nisu birali”

Podijeli:







Novi članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine danas su u ovoj instituciji položili zakletvu i preuzeli četverogodišnji mandat. Nakon toga redom su se obraćali govornici, a Milorad Dodik, bivši član Predsjedništva BiH i predsjednik entiteta Republika Srpska, izašao je iz dvorane dok je Komšić govorio.

To je potvrdio i sam Milorad Dodik na Twitteru rekavši da nije mogao prisustvovati govoru jer je Komšić, kako tvrdi, iznio laži.

“Prevarama došao do Predsjedništva”

“Sve što je Željko Komšić rekao u svom obraćanju je čista laž, zbog čega sam napustio Konstituirajuću sjednicu dok je on govorio. Željka Komšića nisu birali građani, kako on neistinito tvrdi nego ga je izabrao jedan dio Federacije, i to ne onaj koji je trebao – hrvatski narod, kako nalaže Ustav BiH, nego bošnjački narod. Komšić je prevarama i lažima došao do Predsjedništva i po četvrti put oteo hrvatskom narodu ustavom definirano pravo da bude biran”, obrazložio je Dodik.

Zatim je naveo da je Komšić istim shemama sve četiri godine koliko je s njim bio u Predsjedništvu BiH osobne stavove prezentirao kao službene stavove institucije.

“Sve što je rekao o integracijama, suradnji s NATO-om je izmišljotina. Za Bosnu i Hercegovinu nema NATO puta, nema usuglašenog stava o članstvu, postoji samo suradnja, a ovakvim popustljivim ponašanjem i jednostranim izjavama još jednom je pokazao kakva će biti njegova politika u budućnosti. To je politika laži, podvala i sramoćenja BiH na međunarodnom planu” , zaključio je Dodik.

