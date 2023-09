Dodik se ponovno sastaje s Putinom: On je najbolji političar kojeg sam upoznao

Podijeli :

Alexey FILIPPOV / SPUTNIK / AFP

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je gostujući u emisiji Telering da će se susresti s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom, azerbajdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevim i mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

U Rusiju ide 20. listopada i ostat će čak do 5. studenoga.

“On je najbolji čovjek kojeg sam upoznao u politici i ponosan sam što imam priliku razgovarati s njim”, rekao je Dodik potvrdio i susrest s drugom dvojicom državnika.

Name, u Kinu će ići “nekad nakon Rusije” kako bi se sastao s Jinpingom, a u Budimpeštu na susret s Orbanom već u 2. listopada. U planu je i susret s Alijevim, no Dodik nije spomenuo kad bi to točno moglo biti.

