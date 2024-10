Europski parlament raspravljao kako pomoći BiH nakon razornih poplava

Europski parlament u srijedu je održao raspravu o posljedicama katastrofalnih poplava u Bosni i Hercegovini na inicijativu zastupnice Željane Zovko koja je pritom naglasila da EU ima dužnost mobilizirati sva raspoloživa sredstva kako bi pomogla toj zemlji kandidatkinji.

U poplavama koje su pogodile općine Jablanica, Konjic, Kiseljak, Kreševo i Fojnica 3. listopada je živote izgubilo najmanje dvadeset osoba, no za mnogima se i dalje traga.

Hrvatska zastupnica pučana naglasila je da je dužnost EU-a „kao najvećeg partnera BiH” mobilizirati sva raspoloživa sredstva kako bi joj se omogućilo žurno pružanje pomoći.

“Pozivam na aktiviranje Europskog fonda solidarnosti koji je osim za države članice, već korišten i za zemlje kandidatkinje, te pružanje dugoročne financijske potpore, zajedno s preusmjeravanjem sredstava iz IPA III fonda, kako bi se pružila žurna pomoć u sanaciji posljedica poplava i osigurale osnovne potrepštine za sve pogođene ovim nesretnim događajem”, rekla je na plenarnoj sjednici.

“Bosna i Hercegovina, kao naša partnerska zemlja, mora imati pristup ovim sredstvima kako bi se omogućila brza reakcija, obnova infrastrukture i pomoć najugroženijima”, naglasila je HDZ-ova zastupnica .

Europska komisija već je aktivirala Mehanizam civilne zaštite EU-a kako bi pružila neposrednu pomoć ljudima na terenu, a 12 zemalja članica je pružilo pomoć BiH putem ovog mehanizma.

Zovko je u Strasbourgu zahvalila hrvatskoj vladi jer je trenutno donijela odluku o 10 milijuna eura pomoći BiH.

Zovko je pozvala političare u BiH da pokažu solidarnost svih razina vlasti i žurno odblokiraju proces usuglašavanja odluka za upućivanje reformske agende koja je potrebna Europskoj komisiji da aktivira Plan rasta od milijardu eura za Bosnu i Hercegovinu.

“Koliko je još žrtava potrebno da se pokaže dobra volja za kompromis?”, pitala je.

Zastupnik konzervativaca Stephen Nikola Bartulica također je pozdravio odluku vlade o donaciji pomoći, kao i sudjelovanje hrvatske civilne zaštite na pogođenom području.

I on i Zovko ukazali su na kamenolom koji je iznad Gornje Jablanice radio bez dozvole i time ugrozio živote stanovnika.

“Vidimo kakve se posljedice mogu izazvati kad lokalna vlast neodgovorno upravlja resursima”, rekao je.

Naglasio je da će Hrvatska uvijek pomagati BiH na putu prema EU-u, a da su Hrvati u toj zemlji najbolja garancija da će ona i dalje držati “smjer prema zapadu”.

Zastupnik zelenih Gordan Bosanac rekao je da su poplave u BiH, ali i one nedavne u središnjoj Europi, “još jedan bolan podsjetnik na klimatsku krizu” u kojoj živimo, bez obzira na to što ju „neki kolegice i kolege” negiraju. I on je u Parlamentu govorio o „nelegalnoj infrastrukturi”, pa pozvao na detaljnu istragu kamenoloma u Jablanici.

No Bosanac je naglasio da je pozitivna u toj tragediji „nevjerojatna solidarnost” pokazana nakon poplava.

“Kad nam je najteže, solidarno brišemo granice”, rekao je Bosanac.

Pozvao je Europsku komisiju da “žurno” prenamijeni dio pretpristupnih fondova kojima se koristi BiH radi sanacije štete.

“Stanimo još čvršće uz stradale u BiH”, zaključio je.

